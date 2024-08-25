Под Одессой сбежали трое мобилизованных зэков, прихватив с собой автоматы Калашникова

Всё произошло накануне вечером в селе Сычавка во время обучения по стрельбе. Осуждённые служили в одной из механизированных бригад и под шумок покинули полигон, прихватив с собой автоматы Калашникова. В настоящее время дезертиров разыскивают.

Напомним, что мобилизация длится на Украине с 25 февраля 2022 года по сей день. Мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. 18 мая 2024 года Владимир Зеленский подписал закон по ужесточению мобилизации, согласно которому государство имеет право изымать автомобили уклонистов и отказывать в обновлении документов — внутреннего и заграничного паспорта. Кроме того, оказаться на передовой могут люди с психическими расстройствами, диагностированной онкологией и ВИЧ. Также военкомы признают годными к службе людей с умственной отсталостью и судимостью.