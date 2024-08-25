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25 августа, 14:23

«Притесняют меньшинство»: Киевский режим лишил храма уникальный приход УПЦ

Власти Черновцов лишили храма первый румыноязычный приход канонической УПЦ

Храм в Черновцах, отобранный у УПЦ. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ

Храм в Черновцах, отобранный у УПЦ. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ

Власти Черновцов лишили храма единственную в стране румыноязычную религиозную общину — приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии. Указывается, что руководство городского кладбища просто "спилило замки и опечатало" храм-усыпальницу местных митрополитов, лишив священнослужителей возможности совершать богослужения. Причём храм был реставрирован и расписан силами прихожан.

«Власть сознательно ограничивает права и притесняет румыноязычное меньшинство на Украине», — говорится в сообщении.

В Турецкой церкви жёстко отчитали Зеленского за запрет УПЦ и призвали выслать украинских дипломатов
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Напомним, репрессии против канонического православия на Украине достигли своего апогея: недавно Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий официально запретить УПЦ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обещал киевским «демонам» кару за притеснение религии. Против закона высказался, например, и папа Римский Франциск. По его словам, религиозные организации не должны подвергаться давлению.

Матвей Константинов
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