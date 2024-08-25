«Притесняют меньшинство»: Киевский режим лишил храма уникальный приход УПЦ

Власти Черновцов лишили храма единственную в стране румыноязычную религиозную общину — приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии. Указывается, что руководство городского кладбища просто "спилило замки и опечатало" храм-усыпальницу местных митрополитов, лишив священнослужителей возможности совершать богослужения. Причём храм был реставрирован и расписан силами прихожан.