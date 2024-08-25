В Госдуме назвали фатальную ошибку Павла Дурова, из-за которой его задержали во Франции
Депутат Госдумы Горелкин заявил о причастности США к аресту Дурова во Франции
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
США по-прежнему считают, что предприниматель Павел Дуров представляет угрозу для их национальной безопасности. Более того, Штатам не нравится, что на деньги американских инвесторов миллиардер создал платформу, которая мешает насаждать нужную идеологию. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание основателя Telegram во Франции.
«В статусе лица, которое создаёт угрозу для нацбезопасности США, Дуров находится с тех пор, как осмелился бросить вызов господству доллара и сумел заинтересовать крупных американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения», — напомнил он в телеграм-канале.
По словам Горелкина, даже после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам ликвидировала данный проект, американские спецслужбы не отстали от Дурова и стали консультироваться с Дубаем по поводу его ареста. Парламентарий заметил, что избежать задержания в ОАЭ предпринимателю удалось благодаря получению гражданства этой страны. Однако приобретение французского паспорта депутат назвал «фатальной ошибкой».
Он добавил, что поездки основателя Telegram по странам СНГ воспринимались на Западе как обозначение территории, которую платформа объявляет своей. В связи с этим Штаты решились «инспирировать громкий арест», осознавая, что он станет точкой невозврата, заметил Горелкин. По его словам, европейцам годами внушали, что данный мессенджер является местом общения для маргиналов, а все нормальные люди должны пользоваться американскими платформами.
Как сообщал Life.ru, Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Основанием стал отказ создателя Telegram сотрудничать с французскими властями, что, как считается, делает его «причастным к ряду преступлений». Предпринимателю грозит до 20 лет заключения. МИД РФ делает всё возможное для прояснения ситуации.