В Госдуме назвали фатальную ошибку Павла Дурова, из-за которой его задержали во Франции

США по-прежнему считают, что предприниматель Павел Дуров представляет угрозу для их национальной безопасности. Более того, Штатам не нравится, что на деньги американских инвесторов миллиардер создал платформу, которая мешает насаждать нужную идеологию. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя задержание основателя Telegram во Франции.

«В статусе лица, которое создаёт угрозу для нацбезопасности США, Дуров находится с тех пор, как осмелился бросить вызов господству доллара и сумел заинтересовать крупных американских инвесторов в «криптовалюте нового поколения», — напомнил он в телеграм-канале.

По словам Горелкина, даже после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам ликвидировала данный проект, американские спецслужбы не отстали от Дурова и стали консультироваться с Дубаем по поводу его ареста. Парламентарий заметил, что избежать задержания в ОАЭ предпринимателю удалось благодаря получению гражданства этой страны. Однако приобретение французского паспорта депутат назвал «фатальной ошибкой».