Мать спутницы Дурова до сих пор не знает, где её дочь

После того как во Франции задержали Павла Дурова, пропала из виду его предполагаемая спутница — стримерша Юлия Вавилова. Молодая девушка, которая сопровождала бизнесмена в его поездках по странам СНГ, перестала выходить на связь и исчезла из социальных сетей. Последний раз её видели накануне ареста бизнесмена, когда его джет приземлился в Париже. Родственники его спутницы встревожены, ведь никто не знает, где она и что с ней случилось.

Телефон девушки недоступен, а родственники утверждают, что не могут получить от неё вестей. Как поделилась мать Юлии Екатерина в интервью kp.ru, она находится в постоянной тревоге, так как до сих пор нет никаких точных сведений о её дочери. Родители Юлии, судя по всему, также узнают новости о возможной судьбе дочери из средств массовой информации.

«Я не могу пока ничего ответить, все новости пока мы получаем из СМИ. У нас телефон обрывается, но звонят только журналисты. Поймите наше состояние», — заявила женщина, отвечая на вопрос о связи с дочерью.

Социальные сети девушки свидетельствуют, что последнее время она проводила в поездках по Азербайджану и Казахстану. В июне она побывала в Узбекистане, а в основное время проживает в Дубае. Юлия не разглашала, с кем путешествует, однако снимки и локации, мелькавшие в её историях, наводят на мысли, что её спутником мог быть Дуров.