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25 августа, 20:05

Мать спутницы Дурова до сих пор не знает, где её дочь

Мать подруги Дурова заявила, что получает данные о местонахождении дочери из СМИ

Мать подруги Павла Дурова Юлии Вавиловой рассказала, что все новости о дочери получает из СМИ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Мать подруги Павла Дурова Юлии Вавиловой рассказала, что все новости о дочери получает из СМИ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

После того как во Франции задержали Павла Дурова, пропала из виду его предполагаемая спутница — стримерша Юлия Вавилова. Молодая девушка, которая сопровождала бизнесмена в его поездках по странам СНГ, перестала выходить на связь и исчезла из социальных сетей. Последний раз её видели накануне ареста бизнесмена, когда его джет приземлился в Париже. Родственники его спутницы встревожены, ведь никто не знает, где она и что с ней случилось.

Телефон девушки недоступен, а родственники утверждают, что не могут получить от неё вестей. Как поделилась мать Юлии Екатерина в интервью kp.ru, она находится в постоянной тревоге, так как до сих пор нет никаких точных сведений о её дочери. Родители Юлии, судя по всему, также узнают новости о возможной судьбе дочери из средств массовой информации.

«Я не могу пока ничего ответить, все новости пока мы получаем из СМИ. У нас телефон обрывается, но звонят только журналисты. Поймите наше состояние», — заявила женщина, отвечая на вопрос о связи с дочерью.

Социальные сети девушки свидетельствуют, что последнее время она проводила в поездках по Азербайджану и Казахстану. В июне она побывала в Узбекистане, а в основное время проживает в Дубае. Юлия не разглашала, с кем путешествует, однако снимки и локации, мелькавшие в её историях, наводят на мысли, что её спутником мог быть Дуров.

Ещё больше вопросов вызывает тот факт, что перед поездкой в Дубай Вавилова сменила фамилию. Причины этого шага остаются неизвестными, а её окружение только строит догадки.

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова
Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Его считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram. Бизнесмену грозит 20 лет тюрьмы. Российская сторона делает всё возможное для прояснения ситуации.

Кирилл Сосновских
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