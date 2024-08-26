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26 августа, 14:18

Подорвавшего авто офицера в Москве Серебрякова* внесли в список террористов

Евгений Серебряков*, подорвавший авто с человеком в Москве. Обложка © Life.ru

Евгений Серебряков*, подорвавший авто с человеком в Москве. Обложка © Life.ru

Обвиняемого в подрыве автомобиля в столице Евгения Серебрякова* внесли в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», — указано на сайте.

Подрывник машины военного в Москве имел связи на Западе через католический храм
Подрывник машины военного в Москве имел связи на Западе через католический храм

Напомним, что 24 июля злоумышленник взорвал машину российского офицера в Москве. Военнослужащему оторвало обе ступни. Личность подозреваемого быстро установили — это был 29-летний гражданин РФ Евгений Серебряков. Он быстро уехал из России в Турцию, где и был задержан. Сам он сообщил следствию, что исполнял инструкции СБУ, за выполнение задания ему обещали заплатить. Его брат рассказал, что у них в родословной есть украинские корни, которыми подрывник очень увлёкся.

*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юрий Лысенко
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