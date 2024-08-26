Подорвавшего авто офицера в Москве Серебрякова* внесли в список террористов
Евгений Серебряков*, подорвавший авто с человеком в Москве. Обложка © Life.ru
Обвиняемого в подрыве автомобиля в столице Евгения Серебрякова* внесли в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга.
«Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г. р., с. Солодча Ольховского района Волгоградской области», — указано на сайте.
Напомним, что 24 июля злоумышленник взорвал машину российского офицера в Москве. Военнослужащему оторвало обе ступни. Личность подозреваемого быстро установили — это был 29-летний гражданин РФ Евгений Серебряков. Он быстро уехал из России в Турцию, где и был задержан. Сам он сообщил следствию, что исполнял инструкции СБУ, за выполнение задания ему обещали заплатить. Его брат рассказал, что у них в родословной есть украинские корни, которыми подрывник очень увлёкся.
*Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.