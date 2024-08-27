Карлсон назвал фирменным знаком диктатуры задержание Дурова во Франции
Журналист Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Dyskin
Задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции является «фирменным знаком диктатуры». Такое заявление сделал журналист Такер Карлсон, беседуя с Робертом Кеннеди – младшим, который недавно заявил, что приостанавливает предвыборную кампанию как независимый кандидаты в президенты Америки.
«Администрация [президента США Джо] Байдена поощряет [президента Франции Эмманюэля] Макрона задерживать владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который в настоящее время содержится под стражей во французской тюрьме. По моему мнению, это фирменный знак диктатуры», — заявил Карлсон.
В ответ Кеннеди – младший обратил внимание, что в Европе на сегодняшний день отсутствует свобода слова.
Напомним, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа и будет находиться под арестом до 28 числа. После этого его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам.