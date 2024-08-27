Карлсон назвал фирменным знаком диктатуры задержание Дурова во Франции

Задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции является «фирменным знаком диктатуры». Такое заявление сделал журналист Такер Карлсон, беседуя с Робертом Кеннеди – младшим, который недавно заявил, что приостанавливает предвыборную кампанию как независимый кандидаты в президенты Америки.

«Администрация [президента США Джо] Байдена поощряет [президента Франции Эмманюэля] Макрона задерживать владельца и основателя Telegram Павла Дурова, который в настоящее время содержится под стражей во французской тюрьме. По моему мнению, это фирменный знак диктатуры», — заявил Карлсон.