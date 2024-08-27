Экономист Зубец: Средний класс в России будет расти за счёт участников СВО

Доля среднего класса от населения России, которая сейчас составляет 22%, продолжит рост. Буст показателю дадут участники специальной военной операции, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Представители среднего класса отличаются способностью взять жильё в ипотеку, купить отечественный автомобиль или иномарку, путешествовать во время отпуска, а также оплачивать образовательные или медицинские услуги. По словам экономиста, денежное довольствие военнослужащих в зоне СВО позволяет бойцам соответствовать всем признакам указанной социально группы. Впрочем, для некоторых это достижение может носить временный характер.