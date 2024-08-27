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27 августа, 01:32

Экономист Зубец: Средний класс в России будет расти за счёт участников СВО

Доля среднего класса от населения России, которая сейчас составляет 22%, продолжит рост. Буст показателю дадут участники специальной военной операции, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Представители среднего класса отличаются способностью взять жильё в ипотеку, купить отечественный автомобиль или иномарку, путешествовать во время отпуска, а также оплачивать образовательные или медицинские услуги. По словам экономиста, денежное довольствие военнослужащих в зоне СВО позволяет бойцам соответствовать всем признакам указанной социально группы. Впрочем, для некоторых это достижение может носить временный характер.

«При этом есть проблема с тем, что СВО рано или поздно закончится, а чтобы удержаться в среднем классе, нужны не только деньги, но и навыки, а также образование для новой работы», — напомнил Зубец в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее Правительство РФ выделило свыше 560 миллионов рублей для финансирования программы «Время героев». Она нацелена на подготовку ветеранов СВО к постам руководителей в органах госвласти. Автором идеи стал президент РФ Владимир Путин, который разглядел в военнослужащих заряд на работу и надёжность.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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