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Регион
27 августа, 11:10

Двуликого Макрона «подставил‎» Telegram

Politico: Макрон до сих пор использует Telegram, несмотря на задержание Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Christophe Simon

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Christophe Simon

Президент Франции Эмманюэль Макрон не перестал общаться в Telegram даже, когда в его стране задержали основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет Politico.

Пожелавший сохранить анонимность французский экс-депутат, открыв телеграм, показал представителю издания экран своего телефона с контактом Макрона, рядом с именем которого отображался статус «был [в сети] недавно».

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Напротив слова «лицемерие» в толковом словаре можно вставить скриншот аккаунта Макрона в телеграме с надписью «был недавно», поскольку 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. С тех пор бизнесмена допрашивают, выясняя, почему это у него до сих пор не возникло желание сотрудничать со спецслужбами. Непокорного предпринимателя хотят обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Кстати, Макрон утверждает, что задержание «ни в коем случае не политическое».

Владимир Озеров
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