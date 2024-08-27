Двуликого Макрона «подставил» Telegram
Politico: Макрон до сих пор использует Telegram, несмотря на задержание Дурова
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Christophe Simon
Президент Франции Эмманюэль Макрон не перестал общаться в Telegram даже, когда в его стране задержали основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет Politico.
Пожелавший сохранить анонимность французский экс-депутат, открыв телеграм, показал представителю издания экран своего телефона с контактом Макрона, рядом с именем которого отображался статус «был [в сети] недавно».
Напротив слова «лицемерие» в толковом словаре можно вставить скриншот аккаунта Макрона в телеграме с надписью «был недавно», поскольку 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. С тех пор бизнесмена допрашивают, выясняя, почему это у него до сих пор не возникло желание сотрудничать со спецслужбами. Непокорного предпринимателя хотят обвинить по делу о киберпреступлениях, расследование идёт по 12 пунктам. Кстати, Макрон утверждает, что задержание «ни в коем случае не политическое».