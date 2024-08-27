Военный эксперт объяснил смену тактики российских войск
Офицер Матюшин: Удары возмездия загоняют Украину в полнейшую декоммунизацию
Русские военные начали активно атаковать энергетические объекты Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. Такие удары также называют "ударами возмездия" за все террористические акции киевского режима. Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что необходимо, чтобы эти атаки враг как можно сильнее почувствовал на себе. Он также рассказал, что украинская мечта по декоммунизации скоро может осуществиться, однако не без потерь.
«Эти удары ещё больше загоняют Украину в полнейшую декоммунизацию, как сказал наш президент: «Вы хотите декоммунизации — вы получите её». Напомню как раз, что свою энергетику Украина получила при коммунистах. Поэтому сейчас мы отбираем её у них. И помогаем украинцам декоммунизироваться», — сказал Матюшин в беседе с «Царьградом».
Напомним, что 26 августа российские военные начали наносить удары возмездия, они были слышны во многих городах Украины. По словам Зеленского, РФ выпустила минимум 127 ракет и 109 дронов по военным объектам ВСУ. Сегодня взрывы продолжают греметь в Киеве, Ровно и в Сумской области. Энергетика страны уже начала сбоить.
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