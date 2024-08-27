Военный эксперт объяснил смену тактики российских войск

Русские военные начали активно атаковать энергетические объекты Украины после вторжения ВСУ в Курскую область. Такие удары также называют "ударами возмездия" за все террористические акции киевского режима. Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что необходимо, чтобы эти атаки враг как можно сильнее почувствовал на себе. Он также рассказал, что украинская мечта по декоммунизации скоро может осуществиться, однако не без потерь.