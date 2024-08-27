Раздел и отрезал язык: Появились новые подробности жуткой расправы ревнивца с Маврикия над россиянкой
Ревнивец с Маврикия тщательно готовил расправу над россиянкой из Башкирии
Залия Шамигулова и её убийца с Маврикия. Обложка © SHOT
Мужчина, зарезавший гражданку РФ Залию Шамигулову на Маврикии, спланировал убийство заранее, потому что увидел у неё переписку с другими молодыми людьми. Об этом сообщает SHOT.
Убийца россиянки с Маврикия. Видео © SHOT
Пурявирсингх Сундур признался на допросе, что за день до зверской расправы купил всё необходимое для преступления: нож, лопату, верёвку. Поводом стали ревностные подозрения — якобы мужчина нашёл в её телефоне компрометирующие сообщения от других парней. При этом подозреваемый рассказал в полиции, что у них не было ещё серьёзных отношений, и девушка лишь согласилась с ним общаться, прилетев на Маврикий.
Пурявирсингх утверждает, что они ходили по ресторанам и встречались «вдали от посторонних глаз». Мужчина уверяет, что планировал жениться на Залие, но она не отвечала взаимностью. Он также рассказал, как именно убил девушку. Преступник нанёс жертве не менее 20 ударов ножом, после чего снял с неё всю одежду, якобы чтобы труп так быстрее разложился. Также мужчина ещё до убийства отрезал россиянке язык, чтобы она не смогла позвать на помощь. Тело Залии уже забрали с острова и везут самолётом в родную Башкирию.
Напомним, 17 августа на острове Маврикий пропала 29-летняя гражданка РФ Залия Шамигулова. Она была преподавателем челябинского университета, также удалённо работала карьерным консультантом. На Маврикий девушка прилетела с подругой в начале июня и планировала вернуться домой к осени, но исчезла после встречи с местным жителем. Позже её нашли убитой с ужасающими ранами. Задержан 29-летний Пурявирсингх Сундур, работавший IT-специалистом. Он заявил, что убил россиянку из ревности.