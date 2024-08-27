Раздел и отрезал язык: Появились новые подробности жуткой расправы ревнивца с Маврикия над россиянкой

Пурявирсингх Сундур признался на допросе, что за день до зверской расправы купил всё необходимое для преступления: нож, лопату, верёвку. Поводом стали ревностные подозрения — якобы мужчина нашёл в её телефоне компрометирующие сообщения от других парней. При этом подозреваемый рассказал в полиции, что у них не было ещё серьёзных отношений, и девушка лишь согласилась с ним общаться, прилетев на Маврикий.

Пурявирсингх утверждает, что они ходили по ресторанам и встречались «вдали от посторонних глаз». Мужчина уверяет, что планировал жениться на Залие, но она не отвечала взаимностью. Он также рассказал, как именно убил девушку. Преступник нанёс жертве не менее 20 ударов ножом, после чего снял с неё всю одежду, якобы чтобы труп так быстрее разложился. Также мужчина ещё до убийства отрезал россиянке язык, чтобы она не смогла позвать на помощь. Тело Залии уже забрали с острова и везут самолётом в родную Башкирию.