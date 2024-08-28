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28 августа, 00:58

Блеснувший на Евро-2024 грузинский вратарь сменит «Валенсию» на «Ливерпуль»

«Ливерпуль» объявил о переходе Мамардашвили из «Валенсии» со следующего сезона

Вратарь Георгий Мамардашвили. Обложка © valenciacf.com

Вратарь Георгий Мамардашвили. Обложка © valenciacf.com

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили перешёл из испанской «Валенсии» в английский «Ливерпуль». Футболист присоединится к новой команде со следующего сезона.

Срок контракта с 23-летним игроком не сообщается. «Мерсисайдцы» анонсировали переход игрока, отметив его игру за национальную команду на чемпионате Европы 2024 года в Германии, где Мамардашвили совершил больше всего спасений на турнире.

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За "Валенсию" грузин выступает с 2021 года, проведя за команду 102 матча.

Напомним, сборная Грузии, для которой прошедший Евро-2024 стал дебютным в истории, дошла до четвертьфинала, покорив сердца многих болельщиков по всему миру. Особо блеснул вратарь Георгий Мамардашвили, в том числе благодаря которому команда победила сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду и вышла из группы.

Артур Лапсаков
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