Блеснувший на Евро-2024 грузинский вратарь сменит «Валенсию» на «Ливерпуль»
«Ливерпуль» объявил о переходе Мамардашвили из «Валенсии» со следующего сезона
Вратарь Георгий Мамардашвили. Обложка © valenciacf.com
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили перешёл из испанской «Валенсии» в английский «Ливерпуль». Футболист присоединится к новой команде со следующего сезона.
Срок контракта с 23-летним игроком не сообщается. «Мерсисайдцы» анонсировали переход игрока, отметив его игру за национальную команду на чемпионате Европы 2024 года в Германии, где Мамардашвили совершил больше всего спасений на турнире.
За "Валенсию" грузин выступает с 2021 года, проведя за команду 102 матча.
Напомним, сборная Грузии, для которой прошедший Евро-2024 стал дебютным в истории, дошла до четвертьфинала, покорив сердца многих болельщиков по всему миру. Особо блеснул вратарь Георгий Мамардашвили, в том числе благодаря которому команда победила сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду и вышла из группы.