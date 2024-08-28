Блеснувший на Евро-2024 грузинский вратарь сменит «Валенсию» на «Ливерпуль»

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили перешёл из испанской «Валенсии» в английский «Ливерпуль». Футболист присоединится к новой команде со следующего сезона.

Срок контракта с 23-летним игроком не сообщается. «Мерсисайдцы» анонсировали переход игрока, отметив его игру за национальную команду на чемпионате Европы 2024 года в Германии, где Мамардашвили совершил больше всего спасений на турнире.

За "Валенсию" грузин выступает с 2021 года, проведя за команду 102 матча.