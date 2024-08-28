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27 августа, 22:53

Трамп и Харрис утвердили дату первых дебатов

Трамп и Харрис договорились о проведении первых теледебатов на ABC 10 сентября

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о достижении договорённости с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис по поводу даты и места проведения первых теледебатов. Подробности предстоящей встречи он озвучил в соцсети TruthSocial.

«Я достиг согласия с радикально левым демократом, с товарищем Камалой Харрис, о проведении дебатов. Их будут транслировать 10 сентября по лживому телеканалу ABC News», — написал Трамп.

По словам 45-го американского лидера, политикам запретят пользоваться шпаргалками и перебивать оппонента. Для этого кандидатам в президенты поочерёдно будут отключать микрофоны. Встреча пройдёт в стоячем формате, как это было на словесной дуэли между Трампом и Джо Байденом в июне этого года.

Трамп счёл Харрис ещё более слабым соперником на дебатах, чем Байден
Трамп счёл Харрис ещё более слабым соперником на дебатах, чем Байден

Изначально кандидаты в президенты США собирались провести сразу три раунда теледебатов в студиях телеканалов Fox News (4 сентября), ABC News (10 сентября) и NBC (25 сентября). Однако позже Харрис сократила число публичных дискуссий до двух, отказавшись от выхода в эфир на прореспубликанском канале. Остальные дебаты тоже едва не оказались под угрозой срыва из-за спора политиков о микрофонах.

Обложка ©

Flickr / The White House / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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