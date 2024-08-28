Трамп и Харрис утвердили дату первых дебатов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о достижении договорённости с его конкуренткой от демократов Камалой Харрис по поводу даты и места проведения первых теледебатов. Подробности предстоящей встречи он озвучил в соцсети TruthSocial.

«Я достиг согласия с радикально левым демократом, с товарищем Камалой Харрис, о проведении дебатов. Их будут транслировать 10 сентября по лживому телеканалу ABC News», — написал Трамп.