Дворцов раскрыл космические гонорары группы «На-На» за исполнение хита из 90-х про Фаину

Группа «На-На», пик популярности которой пришёлся на 90-е годы, до сих пор продолжает собирать залы и интересовать слушателей. Гонорары за один концерт исполнителей хита «Фаина» составляют более одного миллиона рублей. Об этом заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

«Они настолько популярны, их бессменный продюсер Бари Алибасов и их директор Виталий Фроликов сделали такую коллаборацию, это просто беллиссимо. Эта группа каждый день себя кормит, гастролирует. Их заказывают очень часто на частные корпоративы», — рассказал продюсер.

Он добавил, что солисты в основном выступают в Краснодарском крае. Но нередко дают концерты в других регионах России, в том числе и в Москве. Певцов с удовольствием приглашают на частные корпоративы и вечеринки.

«Не каждому артисту понравится, чтобы его снимали в режиме прямого эфира. Это тоже не очень хорошо. Артист перед тобой выступает, делает разные движения, дарит тебе свою энергию, они должны отработать на сцене, чтобы зритель был счастлив», — объяснил Дворцов.