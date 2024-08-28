Дворцов раскрыл космические гонорары группы «На-На» за исполнение хита из 90-х про Фаину
Продюсер Дворцов: Группа «На-На» получает за один концерт более 1 млн рублей
Группа «На-На» во время тура по Краснодарскому краю, 2018 год. Фото © VK / Группа «На-На»
Группа «На-На», пик популярности которой пришёлся на 90-е годы, до сих пор продолжает собирать залы и интересовать слушателей. Гонорары за один концерт исполнителей хита «Фаина» составляют более одного миллиона рублей. Об этом заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».
«Они настолько популярны, их бессменный продюсер Бари Алибасов и их директор Виталий Фроликов сделали такую коллаборацию, это просто беллиссимо. Эта группа каждый день себя кормит, гастролирует. Их заказывают очень часто на частные корпоративы», — рассказал продюсер.
Он добавил, что солисты в основном выступают в Краснодарском крае. Но нередко дают концерты в других регионах России, в том числе и в Москве. Певцов с удовольствием приглашают на частные корпоративы и вечеринки.
Также Дворцов прокомментировал неприятный инцидент, случившийся на одном из выступлений музыкального коллектива. Солист группы «На-На» Владимир Политов заметил у одного из зрителей телефон на штативе с записью прямого эфира и разбил гаджет. После артист даже не извинился и покинул сцену. Продюсер сравнил этот случай со скандалом на концерте Григория Лепса, который выбил из рук фанатки смартфон.
«Не каждому артисту понравится, чтобы его снимали в режиме прямого эфира. Это тоже не очень хорошо. Артист перед тобой выступает, делает разные движения, дарит тебе свою энергию, они должны отработать на сцене, чтобы зритель был счастлив», — объяснил Дворцов.
Отметим, что и агрессивное поведение Лепса также оправдали. Заступники исполнителя заявили, что никому не понравится, когда ему будут «тыкать в физиономию камерой». Лепс жестом просил поклонницу убрать гаджет, но та проигнорировала просьбу. Реакцию певца списали на его вспыльчивость и импульсивность.