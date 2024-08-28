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28 августа, 07:38

Дворцов раскрыл космические гонорары группы «На-На» за исполнение хита из 90-х про Фаину

Продюсер Дворцов: Группа «На-На» получает за один концерт более 1 млн рублей

Группа «На-На» во время тура по Краснодарскому краю, 2018 год. Фото © VK / Группа «На-На»

Группа «На-На» во время тура по Краснодарскому краю, 2018 год. Фото © VK / Группа «На-На»

Группа «На-На», пик популярности которой пришёлся на 90-е годы, до сих пор продолжает собирать залы и интересовать слушателей. Гонорары за один концерт исполнителей хита «Фаина» составляют более одного миллиона рублей. Об этом заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

«Они настолько популярны, их бессменный продюсер Бари Алибасов и их директор Виталий Фроликов сделали такую коллаборацию, это просто беллиссимо. Эта группа каждый день себя кормит, гастролирует. Их заказывают очень часто на частные корпоративы», — рассказал продюсер.

Он добавил, что солисты в основном выступают в Краснодарском крае. Но нередко дают концерты в других регионах России, в том числе и в Москве. Певцов с удовольствием приглашают на частные корпоративы и вечеринки.

Также Дворцов прокомментировал неприятный инцидент, случившийся на одном из выступлений музыкального коллектива. Солист группы «На-На» Владимир Политов заметил у одного из зрителей телефон на штативе с записью прямого эфира и разбил гаджет. После артист даже не извинился и покинул сцену. Продюсер сравнил этот случай со скандалом на концерте Григория Лепса, который выбил из рук фанатки смартфон.

Продюсер раскрыл баснословные гонорары исполнителя хита про "Третье сентября"
Продюсер раскрыл баснословные гонорары исполнителя хита про "Третье сентября"

«Не каждому артисту понравится, чтобы его снимали в режиме прямого эфира. Это тоже не очень хорошо. Артист перед тобой выступает, делает разные движения, дарит тебе свою энергию, они должны отработать на сцене, чтобы зритель был счастлив», — объяснил Дворцов.

Отметим, что и агрессивное поведение Лепса также оправдали. Заступники исполнителя заявили, что никому не понравится, когда ему будут «тыкать в физиономию камерой». Лепс жестом просил поклонницу убрать гаджет, но та проигнорировала просьбу. Реакцию певца списали на его вспыльчивость и импульсивность.

Алёна Зиновьева
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