Пять ударов по опасному объекту: Появились подробности первой за СВО атаки ВСУ на Вятку

В атаке на нефтебазу в городе Котельнич Кировской области участвовали пять беспилотников самолётного типа, сейчас наблюдается задымление в районе поражения объекта, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Котельнича.