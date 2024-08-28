Пять ударов по опасному объекту: Появились подробности первой за СВО атаки ВСУ на Вятку
ЕДДС: Пять ударов БПЛА ВСУ зафиксировано по объекту в кировском Котельниче
Боец ВСУ с дроном. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В атаке на нефтебазу в городе Котельнич Кировской области участвовали пять беспилотников самолётного типа, сейчас наблюдается задымление в районе поражения объекта, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Котельнича.
«По потенциально опасному объекту произведено пять ударов беспилотниками самолётного типа. Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идёт проливка пеной», — уточнила собеседница агентства
Напомним, беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Кировскую область. По данным SHOT, целью был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Дроны, предварительно, запускались из Сумской области Украины.