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Пять ударов по опасному объекту: Появились подробности первой за СВО атаки ВСУ на Вятку

ЕДДС: Пять ударов БПЛА ВСУ зафиксировано по объекту в кировском Котельниче

28 августа, 10:10
Боец ВСУ с дроном. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Боец ВСУ с дроном. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В атаке на нефтебазу в городе Котельнич Кировской области участвовали пять беспилотников самолётного типа, сейчас наблюдается задымление в районе поражения объекта, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в ЕДДС Котельнича.

«По потенциально опасному объекту произведено пять ударов беспилотниками самолётного типа. Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идёт проливка пеной», — уточнила собеседница агентства

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Напомним, беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Кировскую область. По данным SHOT, целью был комбинат «Зенит» — прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Дроны, предварительно, запускались из Сумской области Украины.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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