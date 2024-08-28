Соколов: Два дрона сбиты в Кировской области, три упали на территорию комбината
Два беспилотника вражеской армии сбили российские военные в Кировской области, ещё три дрона ВСУ упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. По его словам, вспыхнувшие обломки уже потушили, предприятие работает в штатном режиме.
«Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер 2 беспилотника сбиты, 3 упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено», — написал губернатор.
Напомним, беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Кировскую область. SHOT сообщал, что целью украинской армии был комбинат «Зенит» — первый прилёт пришёлся в ёмкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. По предварительным данным, БПЛА запускались из Сумской области Украины.
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