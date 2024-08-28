Соколов: Два дрона сбиты в Кировской области, три упали на территорию комбината

Два беспилотника вражеской армии сбили российские военные в Кировской области, ещё три дрона ВСУ упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. По его словам, вспыхнувшие обломки уже потушили, предприятие работает в штатном режиме.