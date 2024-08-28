Пиротехники МЧС обезвредили 3 суббоеприпаса М77 ракеты HIMARS в Курской области
Специалисты по пиротехнике российского МЧС обезвредили три суббоеприпаса М77 от кассетного снаряда РСЗО HIMARS в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили 3 суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS. Всего ликвидированы 156 взрывоопасных предметов», — указано в публикации.
Сегодня утром Life.ru рассказывал, что две управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в Курской области. Утром 28 августа в Курской области более пяти раз объявлялась ракетная опасность. Как позже стало известно, неразорвавшаяся украинская ракета HIMARS была обезврежена вблизи Курской АЭС. Боевая часть боеприпаса в результате падения ушла под землю. Росгвардия показала видео обезвреживания ракеты.
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