Подозрительный рюкзак нашли у суда в Париже, где идёт процесс над Павлом Дуровым

Напомним, ранее 28 августа сооснователь Telegram Павел Дуров был доставлен в суд в Париже, сегодня ему могут предъявить обвинения. Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Лично он этого не совершал, но делались противоправные действия через Telegram.