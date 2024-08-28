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28 августа, 14:07

Подозрительный рюкзак нашли у суда в Париже, где идёт процесс над Павлом Дуровым

Подозрительный рюкзак только что обнаружили у здания парижского суда, где сейчас идёт процесс над бизнесменом Павлом Дуровым, передаёт корреспондент SHOT.

Подозрительный рюкзак только что обнаружили у здания парижского суда, где находится Павел Дуров. Видео © SHOT

Французская полиция осматривает бесхозный портфель, выясняют, представляет ли он опасность.

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Напомним, ранее 28 августа сооснователь Telegram Павел Дуров был доставлен в суд в Париже, сегодня ему могут предъявить обвинения. Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Расследование против него проводят по 12 пунктам. Среди обвинений, которые могут быть выдвинуты Дурову, — терроризм, мошенничество, отмывание денег, распространение педофильского контента, а также сбыт наркотиков. Лично он этого не совершал, но делались противоправные действия через Telegram.

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SHOT

Александра Вишнякова
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