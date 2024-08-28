МИД РФ призвал Запад угомонить Украину с её выпадами в сторону Белоруссии
Захарова: Западу стоит остудить пыл Украины, которая пытается угрожать Минску
Военные выпады в сторону Минска принесут серьёзные последствия для Киева и его покровителей, западным властям необходимо "остудить пыл" Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По её словам, обновлённая в 2021 году военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предполагает совместную защиту общих границ. Кроме того, она отметила, что Москва и Минск развернули группировку войск и тактическое ядерное оружие. Захарова подчеркнула, что выпады на Белоруссию угрожают не только Киеву, но и кукловодам, которые им заправляют.
«В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и её ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооружённый конфликт», — сказала дипломат.
Напомним, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении и ликвидации украинских БПЛА, вторгнувшихся в воздушное пространство страны. В Минобороны республики уверены, что данными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. Глава республики позже заявлял, что Киев держит на границе Украины и Белоруссии более 120 тысяч бойцов.
Life.ru