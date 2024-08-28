В Великобритании задержали 11-летнего ребёнка за участие в протестах

11-летнего ребёнка задержала британская полиция в связи с массовыми беспорядками, которые разгорелись в стране в конце июля. Об этом сообщила местная полиция. По предварительным данным, его подозревают в поджоге машины.

«Полиция задержала сегодня ещё 14 человек в связи с беспорядками в Мидлсбро в воскресенье 4 августа. Возраст задержанных составляет от 11 до 43 лет», — говорится в сообщении, опубликованным в соцсети X.