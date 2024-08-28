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28 августа, 15:51

В Великобритании задержали 11-летнего ребёнка за участие в протестах

11-летнего ребёнка задержала британская полиция в связи с массовыми беспорядками, которые разгорелись в стране в конце июля. Об этом сообщила местная полиция. По предварительным данным, его подозревают в поджоге машины.

«Полиция задержала сегодня ещё 14 человек в связи с беспорядками в Мидлсбро в воскресенье 4 августа. Возраст задержанных составляет от 11 до 43 лет», — говорится в сообщении, опубликованным в соцсети X.

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Беспорядки в Англии начались 29 июля, когда в городе Саутпорте 17-летний подросток зарезал ножом детей во время танцевальных уроков. В результате трагедии три ребёнка скончались, ещё восемь пострадали. Как только возникли слухи о том, что преступник был беженцем, толпа вышла на улицы. Хронология событий и кто виноват — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / CLICKMANIS

Александра Мышляева
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