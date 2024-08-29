На Украине 5 человек осудят за крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах
Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
На Украине пройдёт судебное заседание по делу об авиакатастрофе в Броварах Киевской области, случившейся в январе 2023 года. Тогда в результате крушения вертолёта погибло 14 человек, в том числе руководство украинского МВД. В качестве обвиняемых предстанут пять должностных лиц Госслужбы по ЧС (ГСЧС), сообщили в офисе генпрокурора Украины.
«Четверым должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС инкриминировано нарушение правил безопасности полётов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК Украины)», — говорится в сообщении.
Кроме того, начальнику службы безопасности полётов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы грозит до пяти лет лишения свободы по статье о служебной халатности.
Согласно данным следствия, обвиняемые нарушили правила безопасности полёта. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полётов, кроме реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации.
Напомним, утром 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД страны. Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Пострадали более 30, в том числе 13 детей. Среди погибших четыре женщины и малолетний ребёнок, которые пришли в садик.