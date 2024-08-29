На Украине 5 человек осудят за крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах

На Украине пройдёт судебное заседание по делу об авиакатастрофе в Броварах Киевской области, случившейся в январе 2023 года. Тогда в результате крушения вертолёта погибло 14 человек, в том числе руководство украинского МВД. В качестве обвиняемых предстанут пять должностных лиц Госслужбы по ЧС (ГСЧС), сообщили в офисе генпрокурора Украины.