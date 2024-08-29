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29 августа, 11:32

На Украине 5 человек осудят за крушение вертолёта с руководством МВД в Броварах

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

На Украине пройдёт судебное заседание по делу об авиакатастрофе в Броварах Киевской области, случившейся в январе 2023 года. Тогда в результате крушения вертолёта погибло 14 человек, в том числе руководство украинского МВД. В качестве обвиняемых предстанут пять должностных лиц Госслужбы по ЧС (ГСЧС), сообщили в офисе генпрокурора Украины.

«Четверым должностным лицам Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы ГСЧС инкриминировано нарушение правил безопасности полётов воздушного транспорта, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Кроме того, начальнику службы безопасности полётов специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы грозит до пяти лет лишения свободы по статье о служебной халатности.

Согласно данным следствия, обвиняемые нарушили правила безопасности полёта. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полётов, кроме реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации.

Вертолёт с главой МВД Украины мог рухнуть из-за того, что пилот поздно заметил жилой дом
Вертолёт с главой МВД Украины мог рухнуть из-за того, что пилот поздно заметил жилой дом

Напомним, утром 18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области между детским садом и жилым домом упал вертолёт. На борту рухнувшего воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Основные версии катастрофы озвучили в МВД страны. Всего в результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Пострадали более 30, в том числе 13 детей. Среди погибших четыре женщины и малолетний ребёнок, которые пришли в садик.

Мария Любицкая
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