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29 августа, 15:26

Саша Стоун расстался с 40-летней звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой

Саша Стоун сообщил Тине Канделаки о расставании с актрисой Надеждой Сысоевой

Саша Стоун и Надежда Сысоева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Бобылев

Саша Стоун и Надежда Сысоева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Бобылев

Российский блогер и актёр Саша Стоун расстался с 40-летней звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Об этом артист публично рассказал на пресс-конференции в рамках Московской международной недели кино.

Личной жизнью Стоуна поинтересовалась телеведущая Тина Канделаки. Она спросила у блогера, как продвигаются его отношения с Сысоевой, на что получила исчерпывающий ответ.

«Никак. Мы не вместе, — сказал 25-летний Стоун.

Первые слухи о романе Стоуна и Сысоевой появились в начале этого года. Возлюбленные не комментировали личную жизнь, однако приняли участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае» как пара.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в мае певица Алсу решилась развестись с предпринимателем Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, у них трое детей. По словам журналистов, причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позже косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Пара также делила огромный список имущества. 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись.

Дарья Нарыкова
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