Российский блогер и актёр Саша Стоун расстался с 40-летней звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Об этом артист публично рассказал на пресс-конференции в рамках Московской международной недели кино.

Личной жизнью Стоуна поинтересовалась телеведущая Тина Канделаки. Она спросила у блогера, как продвигаются его отношения с Сысоевой, на что получила исчерпывающий ответ.

«Никак. Мы не вместе, — сказал 25-летний Стоун.