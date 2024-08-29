Саша Стоун расстался с 40-летней звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой
Саша Стоун сообщил Тине Канделаки о расставании с актрисой Надеждой Сысоевой
Саша Стоун и Надежда Сысоева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Бобылев
Российский блогер и актёр Саша Стоун расстался с 40-летней звездой Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Об этом артист публично рассказал на пресс-конференции в рамках Московской международной недели кино.
Личной жизнью Стоуна поинтересовалась телеведущая Тина Канделаки. Она спросила у блогера, как продвигаются его отношения с Сысоевой, на что получила исчерпывающий ответ.
«Никак. Мы не вместе, — сказал 25-летний Стоун.
Первые слухи о романе Стоуна и Сысоевой появились в начале этого года. Возлюбленные не комментировали личную жизнь, однако приняли участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае» как пара.
Ранее Life.ru рассказывал, что в мае певица Алсу решилась развестись с предпринимателем Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, у них трое детей. По словам журналистов, причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позже косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Пара также делила огромный список имущества. 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись.