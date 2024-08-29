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29 августа, 16:37

Подозреваемый в подрыве «Севпотоков» бежал из Польши на машине Посольства Украины

Spiegel: Подозреваемый в подрыве «СП» бежал на Украину на авто посольства

Главный подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по версии властей ФРГ бежал из Польши на Украину на автомобиле, который принадлежит украинскому посольству в Варшаве. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на источники в структурах безопасности.

«Автомобиль, который перевёз его через границу, очевидно, не был его собственным. Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — сообщает телеканал.

Уточняется, что телеканал провёл собственное расследование вместе с журналом Spiegel и датской радиостанцией DR.

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Как сообщал Life.ru, газопроводы подорвали 26 сентября 2022 года. В Европе отказываются привлекать Россию к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, но незадолго до этого он почему-то решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернуться на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Мария Любицкая
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