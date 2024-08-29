Подозреваемый в подрыве «Севпотоков» бежал из Польши на машине Посольства Украины

Главный подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» по версии властей ФРГ бежал из Польши на Украину на автомобиле, который принадлежит украинскому посольству в Варшаве. Об этом сообщил телеканал ZDF со ссылкой на источники в структурах безопасности.

«Автомобиль, который перевёз его через границу, очевидно, не был его собственным. Автомобиль, по данным источников в органах безопасности, был с дипломатическими номерами и использовался украинским посольством в Варшаве», — сообщает телеканал.