СМИ узнали о тайной встрече генерала ВСУ с командующими стран НАТО

Главком сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, объявленный в розыск в России, тайно встречался с командующими стран НАТО в Дрездене. Об этом пишет Bild.

По данным издания, с 27 по 29 августа в немецком городе прошла закрытая встреча высших армейских руководителей 35 стран — участниц альянса. Их принимал инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей — генералы из США, Британии, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции, Албании, Греции. Незалежную же представлял Павлюк.