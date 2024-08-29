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Регион
29 августа, 16:49

СМИ узнали о тайной встрече генерала ВСУ с командующими стран НАТО

Bild: Генерал ВСУ Павлюк тайно встретился с командующими стран НАТО в Дрездене

Главком сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, объявленный в розыск в России, тайно встречался с командующими стран НАТО в Дрездене. Об этом пишет Bild.

По данным издания, с 27 по 29 августа в немецком городе прошла закрытая встреча высших армейских руководителей 35 стран — участниц альянса. Их принимал инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей — генералы из США, Британии, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции, Албании, Греции. Незалежную же представлял Павлюк.

Всех присутствующих просили не сообщать публично о встрече, где показали новейшие образцы немецкой военной техники. В частности, в Дрездене был продемонстрирован мобильный комплекс ПВО от защиты дронов SkyRanger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155. По информации журналистов, первые 54 такие гаубицы отправятся на Украину в 2025 году.

А до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является частью украинского конфликта. Кроме того, СМИ писали, что в Европе всерьёз задумались об отправке военных инструкторов на территорию Незалежной.

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Обложка ©

Александр Павлюк. Обложка © wikipedia.org

Наталья Демьянова
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