СМИ узнали о тайной встрече генерала ВСУ с командующими стран НАТО
Bild: Генерал ВСУ Павлюк тайно встретился с командующими стран НАТО в Дрездене
Главком сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, объявленный в розыск в России, тайно встречался с командующими стран НАТО в Дрездене. Об этом пишет Bild.
По данным издания, с 27 по 29 августа в немецком городе прошла закрытая встреча высших армейских руководителей 35 стран — участниц альянса. Их принимал инспектор сухопутных сил ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс. В числе гостей — генералы из США, Британии, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции, Албании, Греции. Незалежную же представлял Павлюк.
Всех присутствующих просили не сообщать публично о встрече, где показали новейшие образцы немецкой военной техники. В частности, в Дрездене был продемонстрирован мобильный комплекс ПВО от защиты дронов SkyRanger и дистанционно управляемая гаубица RCH 155. По информации журналистов, первые 54 такие гаубицы отправятся на Украину в 2025 году.
А до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является частью украинского конфликта. Кроме того, СМИ писали, что в Европе всерьёз задумались об отправке военных инструкторов на территорию Незалежной.
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