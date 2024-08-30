Запрос Владимира Зеленского на поставку более 100 истребителей F-16 для Украины стал объектом критики со стороны бывшего американского военного офицера. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube выразил сомнение в реалистичности этого требования после гибели одного из лучших пилотов украинских ВВС в результате удара по аэродрому.

По его мнению, заявка Киева на большое количество современных истребителей выглядит неуместно, учитывая, что потеря высококвалифицированного пилота уже поднимает вопросы о способности Украины эффективно использовать новые самолёты.