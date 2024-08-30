Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 03:49

Просьбу Зеленского о поставках F-16 подняли на смех в США

Офицер Дэвис: Просьба Зеленского о предоставлении F-16 нелепа после гибели пилота

Запрос Владимира Зеленского на поставку более 100 истребителей F-16 для Украины стал объектом критики со стороны бывшего американского военного офицера. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube выразил сомнение в реалистичности этого требования после гибели одного из лучших пилотов украинских ВВС в результате удара по аэродрому.

По его мнению, заявка Киева на большое количество современных истребителей выглядит неуместно, учитывая, что потеря высококвалифицированного пилота уже поднимает вопросы о способности Украины эффективно использовать новые самолёты.

Экс-офицер также добавил, что обучение пилотов для управления F-16 требует значительного времени, в то время как украинские военные привыкли к советским самолётам. Он напомнил, что американские лётчики проходят обучение в течение как минимум двух лет, что ставит под сомнение успешность переноса западных стандартов на украинские ВВС.

В Киеве заявили, что F-16 сбили сами солдаты ВСУ из ЗРК Patriot
В Киеве заявили, что F-16 сбили сами солдаты ВСУ из ЗРК Patriot

Информация о возможном уничтожении первого истребителя F-16, поставленного Западом Украине, появилась ранее. Сообщалось, что самолёт мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь. В результате Генштаб ВСУ признал потерю истребителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • f16
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров