Просьбу Зеленского о поставках F-16 подняли на смех в США
Офицер Дэвис: Просьба Зеленского о предоставлении F-16 нелепа после гибели пилота
Запрос Владимира Зеленского на поставку более 100 истребителей F-16 для Украины стал объектом критики со стороны бывшего американского военного офицера. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube выразил сомнение в реалистичности этого требования после гибели одного из лучших пилотов украинских ВВС в результате удара по аэродрому.
По его мнению, заявка Киева на большое количество современных истребителей выглядит неуместно, учитывая, что потеря высококвалифицированного пилота уже поднимает вопросы о способности Украины эффективно использовать новые самолёты.
Экс-офицер также добавил, что обучение пилотов для управления F-16 требует значительного времени, в то время как украинские военные привыкли к советским самолётам. Он напомнил, что американские лётчики проходят обучение в течение как минимум двух лет, что ставит под сомнение успешность переноса западных стандартов на украинские ВВС.
Информация о возможном уничтожении первого истребителя F-16, поставленного Западом Украине, появилась ранее. Сообщалось, что самолёт мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Позже стало известно, что при ракетном ударе ВС РФ погиб и первый пилот F-16 подполковник ВСУ Алексей Месь. В результате Генштаб ВСУ признал потерю истребителя.
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