На предприятии под Нижним Новгородом прогремел взрыв, есть пострадавшие

На промышленном производстве в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв. Как сообщает региональная трудовая инспекция в телеграм-канале, в результате пострадали два человека.

Взрыв на предприятии, находящемся на речном Шоссе, прогремел вечером, 29 августа. В ходе него пострадали два сотрудника завода, они госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались 16 человек.