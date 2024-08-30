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30 августа, 04:11

На предприятии под Нижним Новгородом прогремел взрыв, есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске

На промышленном производстве в Дзержинске Нижегородской области прогремел взрыв. Как сообщает региональная трудовая инспекция в телеграм-канале, в результате пострадали два человека.

Взрыв на предприятии, находящемся на речном Шоссе, прогремел вечером, 29 августа. В ходе него пострадали два сотрудника завода, они госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались 16 человек.

«По предварительной информации, пострадавшие работники — аппаратчики ООО «НПП Орион». Работники госпитализированы с термическими ожогами порядка 30% поверхности тела, в том числе ожог верхних дыхательных путей, лица, шеи», — уточнили в инспекции.

В Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие
В Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие

Ранее на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. По данным МЧС, причиной стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Life.ru публиковал список.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Оксана Попова
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