Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:25

«Возомнил себя украинцем» : В Госдуме отреагировали на призывы футболиста Алиева убивать курян

Депутат Журавлёв назвал «манкуртом» футболиста Алиева, призвавшего убивать курян

Александр Алиев. Обложка © Wikipedia / Садовников Дмитрий

Александр Алиев. Обложка © Wikipedia / Садовников Дмитрий

Скандальный призыв экс-футболиста украинской сборной Александра Алиева убивать жителей Курской области является показателем того, как в Незалежной хорошо «промывают мозги». Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Это показатель того, как на Украине промывают мозги — русский футболист, родившийся на Дальнем Востоке и игравший в московском «Локомотиве», вдруг возомнил себя украинцем. И сразу готов стал отказаться от собственных отца и матери. Вплоть до того, что публично призывал их убить — родители живут как раз в Курске.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы

Это показатель того, как на Украине промывают мозги — русский футболист, родившийся на Дальнем Востоке и игравший в московском «Локомотиве», вдруг возомнил себя украинцем. И сразу готов стал отказаться от собственных отца и матери. Вплоть до того, что публично призывал их убить — родители живут как раз в Курске.
Это показатель того, как на Украине промывают мозги — русский футболист, родившийся на Дальнем Востоке и игравший в московском «Локомотиве», вдруг возомнил себя украинцем. И сразу готов стал отказаться от собственных отца и матери. Вплоть до того, что публично призывал их убить — родители живут как раз в Курске.

Журавлёв назвал футболиста «манкуртом», который готов отказаться даже от семьи ради «сносного существования» на Украине. Такие люди, как Алиев, от собственных слов отказываются быстро и без особого принуждения, отметил парламентарий. По его словам, когда ВС России дойдут до Киева, то бывший футболист «рьяно побежит приветствовать победителей».

Украинского футболиста Алиева могут признать террористом за призывы истреблять курян
Украинского футболиста Алиева могут признать террористом за призывы истреблять курян

Ранее сообщалось, что СК завёл уголовное дело против 39-летнего Алиева за призывы к терроризму. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом стал призыв Алиева убивать жителей Курской области, где живут его родители. Напомним, что сам футболист родом из Хабаровска, проживал в России до 1999 года.

Экс-президент «Локомотива» назвала преступлением слова «очень глупого» футболиста Алиева
Экс-президент «Локомотива» назвала преступлением слова «очень глупого» футболиста Алиева
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Украина
  • Футбол
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров