«Возомнил себя украинцем» : В Госдуме отреагировали на призывы футболиста Алиева убивать курян
Депутат Журавлёв назвал «манкуртом» футболиста Алиева, призвавшего убивать курян
Александр Алиев. Обложка © Wikipedia / Садовников Дмитрий
Скандальный призыв экс-футболиста украинской сборной Александра Алиева убивать жителей Курской области является показателем того, как в Незалежной хорошо «промывают мозги». Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Это показатель того, как на Украине промывают мозги — русский футболист, родившийся на Дальнем Востоке и игравший в московском «Локомотиве», вдруг возомнил себя украинцем. И сразу готов стал отказаться от собственных отца и матери. Вплоть до того, что публично призывал их убить — родители живут как раз в Курске.
Журавлёв назвал футболиста «манкуртом», который готов отказаться даже от семьи ради «сносного существования» на Украине. Такие люди, как Алиев, от собственных слов отказываются быстро и без особого принуждения, отметил парламентарий. По его словам, когда ВС России дойдут до Киева, то бывший футболист «рьяно побежит приветствовать победителей».
Ранее сообщалось, что СК завёл уголовное дело против 39-летнего Алиева за призывы к терроризму. Спортсмену может грозить до семи лет лишения свободы. Поводом стал призыв Алиева убивать жителей Курской области, где живут его родители. Напомним, что сам футболист родом из Хабаровска, проживал в России до 1999 года.