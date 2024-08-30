«Возомнил себя украинцем» : В Госдуме отреагировали на призывы футболиста Алиева убивать курян

Это показатель того, как на Украине промывают мозги — русский футболист, родившийся на Дальнем Востоке и игравший в московском «Локомотиве», вдруг возомнил себя украинцем. И сразу готов стал отказаться от собственных отца и матери. Вплоть до того, что публично призывал их убить — родители живут как раз в Курске.