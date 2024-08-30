«Что-то с головой»: Самедов усомнился в адекватности экс-игрока «Локомотива» Алиева после призыва убивать курян
Футболист Самедов: Призывавший убивать курян Алиев потерял рассудок
Футболист Александр Алиев. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов
Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев имел хорошие перспективы в карьере, однако теперь у него что-то случилось с головой. Такое мнение выразил бывший полузащитник железнодорожников и сборной России Александр Самедов.
«Тут нечего комментировать. У человека что-то с головой», — указал экс-футболист российской сборной в беседе с 360.ru.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет завёл уголовное дело против 39-летнего Алиева за призывы к терроризму. Футболисту может грозить до семи лет тюрьмы. Поводом стал призыв спортсмена к ВСУ убивать жителей Курской области, где, кстати, живут его родители. Сам Алиев родом из Хабаровска, проживал в России до 1999 года. В Госдуме считают, что футболист является «манкуртом», который готов отказаться даже от семьи ради «сносного существования» на Украине.