Клейматор с трезубцем нашли у ликвидированного ВСУшника под Курском
RT: В рюкзаке ликвидированного бойца ВСУ в Курской области нашли клейматор
В рюкзаке ликвидированного украинского военного в Курской области был найден клейматор с высеченным трезубцем. Как сообщает RT, его обнаружили бойцы добровольческого корпуса Минобороны России.
В рюкзаке ликвидированного ВСУшника в Курской области найден клейматор с высеченным трезубцем. Видео © Telegram / RT на русском
Найти предмет удалось во время освобождения населённого пункта Нижняя Паровая в Курской области. Там наши бойцы осматривали лесной массив, где оказался убитый украинский военный. Вероятно, ВСУшники собирались ставить печати на телах военнопленных и погибших мирных жителей.
Ранее Life.ru рассказывал, что армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации.
Напомним, украинские войска попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.
Кадр из видео Telegram / RT на русском