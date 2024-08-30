В рюкзаке ликвидированного украинского военного в Курской области был найден клейматор с высеченным трезубцем. Как сообщает RT, его обнаружили бойцы добровольческого корпуса Минобороны России.

В рюкзаке ликвидированного ВСУшника в Курской области найден клейматор с высеченным трезубцем. Видео © Telegram / RT на русском

Найти предмет удалось во время освобождения населённого пункта Нижняя Паровая в Курской области. Там наши бойцы осматривали лесной массив, где оказался убитый украинский военный. Вероятно, ВСУшники собирались ставить печати на телах военнопленных и погибших мирных жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации.