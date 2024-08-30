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30 августа, 18:37

Клейматор с трезубцем нашли у ликвидированного ВСУшника под Курском

RT: В рюкзаке ликвидированного бойца ВСУ в Курской области нашли клейматор

В рюкзаке ликвидированного украинского военного в Курской области был найден клейматор с высеченным трезубцем. Как сообщает RT, его обнаружили бойцы добровольческого корпуса Минобороны России.

В рюкзаке ликвидированного ВСУшника в Курской области найден клейматор с высеченным трезубцем. Видео © Telegram / RT на русском

Найти предмет удалось во время освобождения населённого пункта Нижняя Паровая в Курской области. Там наши бойцы осматривали лесной массив, где оказался убитый украинский военный. Вероятно, ВСУшники собирались ставить печати на телах военнопленных и погибших мирных жителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации.

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Напомним, украинские войска попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / RT на русском

Наталья Демьянова
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