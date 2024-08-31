Украину до конца года могут покинуть 400 тысяч человек из-за критической проблемы
Bloomberg: Украину могут покинуть ещё 400 тысяч жителей из-за отключений света
Около 400 тысяч человек могут покинуть Украину, если до зимы не будет решена проблема с электроэнергией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Национального банка страны.
По мнению киевского эксперта в сфере энергетики Дениса Саквы, получить необходимые мощности к концу года практически невозможно.
«Власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что едва ли могло успокоить общественное негодование. Неспособность обеспечить рост мощностей способна ускорить потерю доверия к правительству», — говорится в публикации.
Напомним, ситуация в энергетической сфере Украины ухудшается с каждым днём. К настоящему моменту в стране введены вечерние лимиты потребления электричества с 18:00 до 00:00. Множество энергетических объектов повреждено, часть из них без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. При этом член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко не так давно предупредил, что Киев не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы.
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