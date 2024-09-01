В Совфеде назвали глупостью очередной план Борреля по Украине

Предложение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля создать военный координационный цент ЕС на Украине назвали очередной глупостью. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор призвал не расценивать слова Борреля всерьёз. Он выразил уверенность, что представитель ЕС хочет оставить своё имя в истории перед уходом, который состоится уже в октябре.

«Ему хочется показать, что он сыграл огромную роль в устройстве Европы. Он предлагает очередную глупость: то, что он хочет, — это путь к прямому конфликту с нашей страной. К высказываниям Борреля надо относиться совершенно спокойно, (...) это уходящий политик и хромая утка. Он набирает себе на будущее очки, не более того», — считает Джабаров.