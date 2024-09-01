Стало известно о мечте девочки, оставшейся сиротой после теракта на Крымском мосту
Девочка, потерявшая семью при теракте на Крымском мосту, хочет быть кинологом
Девочка, которая потеряла родителей во время теракта ВСУ на Крымском мосту в прошлом году, собирается выучиться на кинолога или в МЧС. В будущем она хочет спасать людей. Об этом пишет Mash.
Оставшаяся сиротой после теракта ВСУ девочка хочет работать на Крымском мосту. Видео © Telegram / Mash
После трагедия школьница вместе с двоюродной сестрой приехала учиться в московский лицей. Устроить их туда помогла Белгородская администрация, поскольку девочки родом из области. Однако в этом году подростки вернулись в родной Новый Оскол, поскольку сильно скучали по дому и родным.
1 сентября Ангелина стала девятиклассницей. В будущем школьница думает устроиться работать на Крымский мост. Она хочет помогать и спасать.
Напомним, что ранним утром 17 июля 2023 года ВСУ устроили взрыв на Крымском мосту, повредив дорожное полотно. СК возбудил дело по статье о теракте. В результате трагедии погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь Ангелина выжила. После этого её перевезли в Москву, а родителей похоронили без её присутствия, поскольку та в шоковом состоянии даже не понимала того, что её мамы и папы больше нет в живых.
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