Стало известно о мечте девочки, оставшейся сиротой после теракта на Крымском мосту

Девочка, которая потеряла родителей во время теракта ВСУ на Крымском мосту в прошлом году, собирается выучиться на кинолога или в МЧС. В будущем она хочет спасать людей. Об этом пишет Mash.

Оставшаяся сиротой после теракта ВСУ девочка хочет работать на Крымском мосту. Видео © Telegram / Mash

После трагедия школьница вместе с двоюродной сестрой приехала учиться в московский лицей. Устроить их туда помогла Белгородская администрация, поскольку девочки родом из области. Однако в этом году подростки вернулись в родной Новый Оскол, поскольку сильно скучали по дому и родным.