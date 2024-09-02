Шторм-новости СВО: Армия России приближается к Купянску, штурм Угледара, освобождение села Выемка в ДНР, ситуация на 2 сентября ВС РФ наступают сразу на нескольких участках фронта, в Харькове поражены склад с боеприпасами, казарма ВСУ и полигон с инструкторами НАТО — подробнее в материале Life.ru 1 сентября, 21:11 Боевая работа расчётов РСЗО «Град» в приграничном районе Курской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 2 сентября

В Курской области противник несколько раз безрезультатно атаковал позиции наших войск в районе Коренева и Александровки, понёс потери и отошёл на исходные рубежи. Продолжаются упорные бои в районе сёл Нижняя Паровая и Погребки. Здесь неприятель пытался проскочить сквозь нашу оборону, положил в землю целый взвод. Всё напрасно. Вдобавок россияне сожгли две вражеские бронемашины и взяли одного укронациста в плен.

Командование ВСУ вводит в бой свежие силы. ВС РФ кратно наращивают огневое воздействие на врага. По данным МО РФ, «в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость» российская авиация, а также ствольная, реактивная артиллерия существенно сократили в численности (в живой силе и в технике) 22-ю, 61-ю и 115-ю механизированные, 80-ю и 82-ю десантно-штурмовые, 152-ю егерскую бригады и 1-ю бригаду Нацгвардии. Украинские источники сообщают об утрате девяти РСЗО HIMARS и MLRS на Курской земле.

Экипажи вертолётов Ка-52М ударили по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ под Курском. Видео © Telegram / mod_russia

Росгвардия также наращивает свои силы в регионе и проводит поиск ДРГ противника в блокированных районах и по направлениям, где группы украинских ССО, разбавленные британскими командос, могут нанести наибольший ущерб нашим ключевым объектам: военной инфраструктуре, промышленности, государственному управлению и энергетике.

Командование ВС РФ пристально следит за передвижениями резервов врага в приграничье Сумской области. По данным МО РФ, накануне наша авиация и оперативно-тактические ракетные комплексы устроили кровавую баню резервам и ротационным силам «21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад», дислоцированных в «Белополье, Бояро-Лежичах, Глухове, Ободах, Орловке, Свессе, Сумах» и в других населённых пунктах.

Наиболее удачным стал огневой налёт наших ракетчиков и реактивной артиллерии на колонну ВСУ в районе Верхней Сыроватки (украинская территория, более 30 км от границы). Наши отработали: сначала ракетами ОТРК «Искандер М», затем — пакетом РСЗО «Торнадо-С». В результате неприятель лишился более 300 бойцов и порядка 20 единиц бронетехники.

Всего за время своей курской авантюры противник потерял около 9000 бойцов, около трёх танковых батальонов, свыше 100 БТР / БМП, около 800 легкобронированных и транспортных машин, более четырёх дивизионов ствольной и реактивной артиллерии, а также другую боевую технику.

Харьковская область, 2 сентября

Наши войска поразили казарму ВСУ в здании Дворца спорта, оружейный склад ЖБК-5, а также полигон с иностранными инструкторами в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег на местах. Он рассказал, что бандеровцы, засевшие во Дворце спорта, практически не скрывались. После удара по складу детонация продолжалась около часа.

Силы оперативной группы войск «Север» продолжают атаковать передний край обороны противника на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Огневая поддержка сухопутных подразделений, частей и соединений ВС РФ осуществляется штурмовой и фронтовой авиацией, а также ствольной и реактивной артиллерией полкового, дивизионного, армейского и фронтового подчинения.

Боевая работа артиллерийского подразделения в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В результате серьёзные потери в личном составе и вооружениях понесли усиленные батальоны 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Под огонь наших канониров на этот раз попали несколько машин чешских РСЗО Vampire вместе с обслугой. В районе Чугуева ВС РФ накрыли огнём колонну французской бронетехники, которая незаконно использовала символы Красного Креста.

Южнее, на территории Харьковщины, войска ОГВ «Запад» продолжили зачистку Синьковки, освобождённой накануне, и продвинулись в сторону Купянска. Артиллерия этого российского войскового объединения серьёзно потрепала 44-ю, 115-ю механизированные бригады ВСУ, 119-ю бригаду теробороны, 12-ю бригаду специального назначения «Азов» (запрещена в РФ). В Харьковской области войска ОГВ «Запад» потеснили врага близ населённых пунктов Петропавловка и Кругляковка. Наши воины опрокинули противника в боях под Колесниковкой и южнее — близ Берестового. Около Розовки россияне стремительным натиском выбили неприятеля с позиций, развёрнутых на восточном берегу реки Жеребец.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 2 сентября

Командование ВС РФ наращивает силы в зоне ответственности ОГВ «Юг». В том числе 1-й армейский корпус, бывшее ополчение Донецкой Народной Республики (ДНР), получил значительное пополнение и развёрнут до армейского уровня. Теперь он числится как 51-я общевойсковая армия. Кстати, недавно её командарм генерал-лейтенант Мильчаков был удостоен звания Героя РФ. Также 2-й армейский корпус, сформированный на базе милиции ЛНР, значительно укрупнён и преобразован в 3-ю общевойсковую армию.

Поступило официальное сообщение нашего военного ведомства, что силы ОГВ «Юг» овладели населённым пунктом Выемка Донецкой Народной Республики. В тяжёлых боях за Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновку Донецкой Народной Республики (в зоне ответственности этого оперативного объединения) были серьёзно потрёпаны и обескровлены 24-я, 30-я, 54-я, 93-я механизированные, 56-я мотопехотная, 46-я аэромобильная бригады ВСУ.

На Покровском направлении под угрозой окружения враг ушёл из села Птичье. Ранее неприятель был выбит из Галицыновки и Долиновки, начал отвод своих сил из окрестных населённых пунктов. Эти события происходят на стыке ОГВ «Центр» и ОГВ «Восток». Дальнейшее наступление в этом районе, судя по всему, будет вестись во взаимодействии двух оперативных объединений. Группировка сил ВСУ, развёрнутая на Кураховском направлении (правый фланг ОГВ «Восток»), может оказаться в окружении из-за успешных действий левого фланга ОГВ «Центр».

Силы ОГВ «Центр» продолжили движение в направлениях на Селидово и Мирноград. Противник с трудом удерживает свои позиции силами крайне обескровленных 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады Нацгвардии.

Войска ОГВ «Восток» главным образом сосредоточены на продвижении в направлении Водяного. Овладение этим населённым пунктом позволит продолжить охват Угледара с севера. Этот город обороняют 58-я, 72-я механизированные бригады ВСУ. Часть сил 72-й бригады недавно была выведена из Угледара, вероятно, в рамках плановой ротации. Возможно, это ослабит боеспособность врага. Российские морпехи из 155-й бригады штурмуют Угледар. Ранее командующий ВСУ отвёл из него часть 72-й бригады.

Наши войска штурмуют Угледар. Видео © Неофициальный Безсонов

Войска ОГВ «Центр» продолжают громить врага в своей полосе фронта под Донецком. Есть данные о полном освобождении посёлка Дружба и значительном успехе россиян в уличных боях в самом Торецке.

Запорожская и Херсонская области, 2 сентября

Военкор Лисицын сообщил об успешной атаке россиян севернее Работина Запорожской области. В результате враг вынужден был оставить несколько взводных опорных пунктов и отойти на север. Данное направление находится в зоне ответственности ОГВ «Днепр». На этом участке фронта наша авиация и артиллерия не дают противнику покоя ни на минуту. Идёт методичное, мощное перемалывание сил и средств 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны врага в населённых пунктах Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области и в их окрестностях.

Работа штурмовых групп ВС РФ. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Правый берег Херсонской области находится под постоянным огневым воздействием канониров, дронов и авиации россиян. Поражены силы и средства неприятеля в населённых пунктах Змиевка и Весёлое Херсонской области. Враг на правом берегу развернул в большом числе боевые средства и комплексы наблюдения западного и израильского производства. И это законные цели для российских воинов.

Удачно действуют наши расчёты ПТРК «Корнет», уничтожающие артиллерию ВСУ на огневых позициях и операторов дронов врага на предельной дистанции для стрельбы из этого вида безоткатных орудий.

Авторы Иванов Алексей