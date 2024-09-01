Берлин и Париж призвали остановить конфликт на Украине из-за риска «ядерной пропасти»

Группа общественных деятелей Германии «Новое начало» попросила Берлин и Париж приложить усилия ради скорейшего прекращения огня на Украине и полного завершения конфликта. Соответствующее заявление было опубликовано 1 сентября в газете Berliner Zeitung в рамках 85-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство Федеративной Республики, Францию ​​и европейских партнёров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий...» — говорится в заявлении группы «Новое начало».