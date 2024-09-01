Берлин и Париж призвали остановить конфликт на Украине из-за риска «ядерной пропасти»
Общественники ФРГ призвали Париж и Берлин остановить военный конфликт на Украине
Группа общественных деятелей Германии «Новое начало» попросила Берлин и Париж приложить усилия ради скорейшего прекращения огня на Украине и полного завершения конфликта. Соответствующее заявление было опубликовано 1 сентября в газете Berliner Zeitung в рамках 85-й годовщины начала Второй мировой войны.
«Мы требуем: сложите оружие! Мы призываем правительство Федеративной Республики, Францию и европейских партнёров обратиться к Украине и Российской Федерации с конкретными инициативами. Целью должно быть прекращение огня, а затем мирные переговоры без каких-либо предварительных условий...» — говорится в заявлении группы «Новое начало».
По мнению общественных деятелей, с каждым днём в мире всё больше увеличивается опасность «ядерной пропасти». При этом решения данного военного конфликта, по словам «Нового начала», не существует. Под заявлением свои подписи поставили 28 политиков, учёных и журналистов.
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в способности Дональда Трампа быстро разрешить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. Вряд ли у него есть «волшебная палочка», сказал представитель Кремля. Сам Трамп настаивает, что может решить украинский конфликт ещё до инаугурации. А его помощники уже разработали план по прекращению боёв на Украине.
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