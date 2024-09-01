«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и идёт без поражений в АПЛ
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ. Обложка © X / Liverpool FC
«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.
Голы забили Луис Диас (35-я, 42-я минуты) и Мохаммед Салах (56).
В этом сезоне «Ливерпуль», которым теперь руководит Арне Слот вместо ушедшего Юргена Клоппа, идёт без поражений и лишь по дополнительным показателям уступает «Манчестер Сити» в турнирной таблице.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Барселона» одержала крупнейшую победу с декабря 2016 года. Именно тогда сине-гранатовые побеждали с разницей 7+ голов.