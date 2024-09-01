«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» и идёт без поражений в АПЛ

«Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:0.

Голы забили Луис Диас (35-я, 42-я минуты) и Мохаммед Салах (56).

В этом сезоне «Ливерпуль», которым теперь руководит Арне Слот вместо ушедшего Юргена Клоппа, идёт без поражений и лишь по дополнительным показателям уступает «Манчестер Сити» в турнирной таблице.