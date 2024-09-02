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Регион
2 сентября, 08:13

«Важно проявлять гибкость»: Путин сослался на дзюдо, говоря о своих главных правилах

Путин назвал гибкость одним из своих главных правил

Президент России Владимир Путин сослался на дзюдо, говоря о своих главных жизненных правилах. Соответствующий вопрос главе государства задали на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.

«Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость. Важно проявлять гибкость, чтобы победить», — сказал российский лидер.

«Так спокойнее»: Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему о мотоцикле
«Так спокойнее»: Путин дал совет мальчику из Тывы, мечтающему о мотоцикле

Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Тыву. В первый день нового учебного года президент России осмотрел школу № 20 имени Героев Отечестве в Кызыле, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний и пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов.

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Life.ru

Матвей Константинов
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