«Важно проявлять гибкость»: Путин сослался на дзюдо, говоря о своих главных правилах
Путин назвал гибкость одним из своих главных правил
Президент России Владимир Путин сослался на дзюдо, говоря о своих главных жизненных правилах. Соответствующий вопрос главе государства задали на открытом уроке «Разговор о важном» в средней школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле.
«Есть очень хорошее правило в дзюдо — гибкость. Важно проявлять гибкость, чтобы победить», — сказал российский лидер.
Напомним, 2 сентября Владимир Путин прибыл в Тыву. В первый день нового учебного года президент России осмотрел школу № 20 имени Героев Отечестве в Кызыле, где провёл открытый урок «Разговор о важном». Глава государства поздравил детей с Днём знаний и пообещал сделать всё для нормализации жизни ребят из приграничных регионов.
Life.ru