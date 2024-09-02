Депутат унизил «бравых» натовских инструкторов после атак ВСУ на Белгород
Депутат Колунов назвал обстрел детсада в Белгороде трусливой атакой ВСУ
Повреждённые при обстреле ВСУ дома в Белгороде. Обложка © Telegram / ДЕМИДОВ
Депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии Life.ru назвал обстрел детсада в Белгороде трусливой и подлой террористической атакой ВСУ.
Вывод такой: единственное, чему смогли научить украинцев «бравые» натовские инструкторы – бить по мирным городам, сёлам и деревням, убивать мирных. Ни о какой военной подготовке, навыках владения оружием или техникой речи нет. Да и чтобы такому научить, нужно самим что-то уметь.
Он напомнил, что солдаты НАТО творили в Югославии в 1999 году: более 6 тысяч убитых мирных жителей в результате бомбардировок. Прошло почти тридцать лет, но стратегия ведения боевых действий у Запада не изменилась, констатирует парламентарий.
Напомним, что ВСУ не прекращают массированных обстрелов Белгорода и области. Так, из-за атаки в ночь на 1 сентября было повреждено примерно 50 жилых домов и 17 автомобилей. На фоне непрекращающихся атак линейки в школах 2 сентября решено провести внутри помещений. Утром 2 сентября город снова подвергся атаке. Предварительно, удар наносился из РСЗО Vampire. Снаряд попал в том числе в детский сад.