Депутат унизил «бравых» натовских инструкторов после атак ВСУ на Белгород

Вывод такой: единственное, чему смогли научить украинцев «бравые» натовские инструкторы – бить по мирным городам, сёлам и деревням, убивать мирных. Ни о какой военной подготовке, навыках владения оружием или техникой речи нет. Да и чтобы такому научить, нужно самим что-то уметь.