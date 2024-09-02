Названы 5 главных правил здоровой поджелудочной Врач Соснина: Алкоголь может привести к самоперевариванию поджелудочной 2 сентября, 11:26 Для здоровья поджелудочной не носите тугие пояса, корсеты. Обложка © Freepik.com/wayhomestudio

Внешнесекреторная функция поджелудочной железы включает в себя выработку панкреатического сока, который содержит ферменты для расщепления и переваривания белков, жиров и углеводов. А эндокринная функция заключается в выработке гормонов инсулина и глюкагона, которые контролируют и корректируют уровень сахара в крови. Поэтому так важно контролировать состояние поджелудочной железы и поддерживать ее нормальное функционирование. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить здоровье этого органа, Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Людмила Соснина.

1. Отказ от алкоголя

Клетки поджелудочной железы очень восприимчивы к алкоголю, под воздействием которого происходит воспаление и гибель клетки (так как там отсутствует фермент расщепления спирта). В результате этого происходит отёк органа и усиленное выделение панкреатического сока, который может приводить к самоперевариванию органа. Это состояние называется панкреатитом и может приводить к необратимым последствиям в виде изменения структуры органа (уплотнение, склероз и нарушение функций). Людмила Соснина Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

2. Переход на ПП

Соблюдение правильного питания — ещё одно правило, которое поможет сохранить здоровье поджелудочной железы. Врач рекомендует исключить продукты, которые стимулируют пищеварение (копчёности, острые соусы, солёное, консервы), отказаться от употребления большого количества животных жиров (сало, жирное мясо, жирные молочные продукты) и простых углеводов (пирожные, торты, конфеты и т.д.).

Дело в том, что переваривание и усвоение этих продуктов требует большого количества ферментов, следовательно, увеличивается нагрузка на поджелудочную железу, усиленно стимулируется выработка панкреатических ферментов и гормонов. Это может также привести к воспалению или нарушению функции органа.

3. Соблюдение режима питания

Имеет значение соблюдение правильного режима питания. Приём пищи должен быть дробным, небольшого объёма, 4-6 раз в день, советует гастроэнтеролог. Пища не должна быть сильно горячей и сильно холодной. Также следует соблюдать правила приготовления (варить, запекать, тушить, жарить без применения жиров).

4. Контроль веса

Кроме того, важно следить за весом. Соблюдать здоровый образ жизни, достаточную двигательной активность для нормальной работы всех органов и систем организма и поддержания нормальной массы тела. Не носить тугие пояса, корсеты (не стягивать живот в зоне подреберий), советует Соснина.

5. Контроль уровня сахара

Следите за уровнем сахара и холестерина в крови. Эти показатели необходимы для контроля за эндокринной функцией поджелудочной железы. При изменениях в анализах обратиться к врачу для проведения обследования.

Авторы Андрей Горяничев