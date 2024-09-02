Официальный Париж закрывают глаза на то, что на сайте украинского посольства в Париже прямым текстом призывают французов вступать в Иностранный легион ВСУ, чтобы поехать воевать на Украину, хотя наёмничество официально запрещено в стране. Об этом заявили в Посольстве РФ во Франции.

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещён призыв вступать в «Интернациональный легион» ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов», — указали в диппредставительстве в беседе с РИА «Новости».