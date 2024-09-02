Россия в ярости из-за молчания Парижа по поводу открытой вербовки французов в наёмники ВСУ
Посольство РФ осудило Париж за безразличие к вербовке французов в наёмники ВСУ
Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère
Официальный Париж закрывают глаза на то, что на сайте украинского посольства в Париже прямым текстом призывают французов вступать в Иностранный легион ВСУ, чтобы поехать воевать на Украину, хотя наёмничество официально запрещено в стране. Об этом заявили в Посольстве РФ во Франции.
«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещён призыв вступать в «Интернациональный легион» ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов», — указали в диппредставительстве в беседе с РИА «Новости».
Российские дипломаты обратили внимание на то, что рекрутинг наёмников в ряды ВСУ активно ведётся и во франкоязычных группах в социальных сетях.
К слову, ещё в апреле стало известно, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ. Позже сообщалось о первых потерях Французского легиона. А в августе глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что во вторжении ВСУ в Курскую область участвовали наёмники из Франции.