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Регион
2 сентября, 12:52

Россия в ярости из-за молчания Парижа по поводу открытой вербовки французов в наёмники ВСУ

Посольство РФ осудило Париж за безразличие к вербовке французов в наёмники ВСУ

Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Официальный Париж закрывают глаза на то, что на сайте украинского посольства в Париже прямым текстом призывают французов вступать в Иностранный легион ВСУ, чтобы поехать воевать на Украину, хотя наёмничество официально запрещено в стране. Об этом заявили в Посольстве РФ во Франции.

«Неприкрытой вербовкой во Франции без каких-либо препятствий со стороны местных властей занимается посольство Украины в Париже, на сайте которого размещён призыв вступать в «Интернациональный легион» ВСУ и соответствующая анкета для кандидатов»,указали в диппредставительстве в беседе с РИА «Новости».

Российские дипломаты обратили внимание на то, что рекрутинг наёмников в ряды ВСУ активно ведётся и во франкоязычных группах в социальных сетях.

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К слову, ещё в апреле стало известно, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ. Позже сообщалось о первых потерях Французского легиона. А в августе глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что во вторжении ВСУ в Курскую область участвовали наёмники из Франции.

Владимир Озеров
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