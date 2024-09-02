Лавров: Запад собрал 50 стран под нацистскими знамёнами для борьбы с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о существовании коалиции из 50 стран под нацистскими знамёнами, созданной Западом с целью расчленить Россию. По его словам, этот союз считает, что наша страна слишком самостоятельна и сильна.
«С этим необходимо что-то делать, желательно развалить. В настоящее момент порядка 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знамёнами, учитывая суть режима [Владимира] Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже знамёна и шевроны, которые носят бойцы так называемой украинской армии», — сказал Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО.
Он уточнил, что западные страны мечтают расчленить Россию. Но такое происходит не первый раз. Они предпринимали попытки развалить РФ в разные времена – этим занимались Наполеон, то же самое касается Гитлера, который поставил под ружьё практически всю Европу.
А ранее своё участие в вылазке ВСУ на территорию Курской области подтвердили сотрудники американской ЧВК Forward Observation Group. Впрочем, через пару дней после появления хвастливого поста компании в соцсетях ВС РФ устроили наёмникам настоящую мясорубку в Русской Конопельке. Позже замглавы МИД РФ Рябков рассказал, что Москва обсуждает с США участие американских наёмников в атаках на РФ.