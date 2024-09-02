Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о существовании коалиции из 50 стран под нацистскими знамёнами, созданной Западом с целью расчленить Россию. По его словам, этот союз считает, что наша страна слишком самостоятельна и сильна.

«С этим необходимо что-то делать, желательно развалить. В настоящее момент порядка 50 стран собраны против России тоже под нацистскими знамёнами, учитывая суть режима [Владимира] Зеленского, да и не только суть, а учитывая даже знамёна и шевроны, которые носят бойцы так называемой украинской армии», — сказал Лавров во время выступления перед преподавателями и студентами МГИМО.