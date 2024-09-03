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3 сентября, 07:36

Инспекторы МАГАТЭ знают, что Украина снова отключила высоковольтную линию ЗАЭС

На Запорожской АЭС отключили резервную высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» с украинской стороны. Об этом уже проинформировали находящихся на станции представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Линия всё ещё отключена. Представителей МАГАТЭ, присутствующих на станции, об этом проинформировали», — рассказала ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По её словам, линия отключена Украиной, «проблема на их стороне», а сроки восстановления неизвестны.

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Такое на ЗАЭС происходит не первый раз. 23 августа стало известно, что линию энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключили. Инициатором выключения тогда тоже выступила украинская сторона. Позже проинформировали, что объект восстановил свою работу. Подключение на Запорожской АЭС также провели 23 августа в 15:30 мск.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Афонина
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