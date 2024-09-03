Инспекторы МАГАТЭ знают, что Украина снова отключила высоковольтную линию ЗАЭС

На Запорожской АЭС отключили резервную высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» с украинской стороны. Об этом уже проинформировали находящихся на станции представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Линия всё ещё отключена. Представителей МАГАТЭ, присутствующих на станции, об этом проинформировали», — рассказала ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.