Жили на отшибе, семья нелюдимая: На Урале нашли дом фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Сосед нового фигуранта по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Хусейна Хамидова рассказал, как его семья жила на Урале. Он рассказал корреспонденту РИА «Новости», что обвиняемый с родителями и пятью братьями и сестрами после переезда в РФ купили дом в свердловском Артёмовском.

По его словам, соседи были нелюдимые, а их дом на три комнаты стоял на отшибе. Семья распалась, и Хусейн Хамидов уехал из города вместе с матерью. Дом сейчас стоит заколоченный, участок зарастает, а постройки во дворе приходят в негодность.

«Они жили года два-три, уже давно. Жена съездила на родину, потом приехала, они рассорились. Она говорит: поедем отсюда, не будем здесь жить! Он — нет. Она собрала шестерых ребятишек и уехала», — вспоминает бывший сосед.

По его словам, за коммунальные услуги семья не платила и накопила долг. Мать Хусейна выделялась высоким ростом, «метра два высотой». Она нигде не работала, получала выплаты на детей. Где работал отец, неизвестно. По словам соседа, он занимался хозяйством и строил теплицу, чтобы даже зимой выращивать овощи.