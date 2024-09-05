Не только украинцы: 5 американских «асов», которые погубили свои истребители Обученные в США украинские пилоты F-16 могут угробить самолеты и без российской ПВО 4 сентября, 21:07 Американские лётчики «отжигают» в небе не хуже украинских. Коллаж © Life.ru. Фото © "Шедеврум" © Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Крушение на территории Украины американского истребителя F-16 вызвало немало едких комментариев. До сих пор не ясны причины катастрофы. На Украине говорят, что самолёт мог пострадать от дружественного огня, а Пентагон уверен, что всё дело то ли в обломках ракеты, которая попала в двигатель, то ли в ошибке пилота.

Изучив вопрос, Life.ru пришёл к выводу, что так эффектно в небе «отжигают» не только украинцы. Американские пилоты, подготовкой которых так хвалятся в США, на деле часто ведут себя не как «властелины неба», а как самоуверенные подростки. И уж если американские пилоты умудряются погубить боевые машины, что называется, на пустом месте, то стоит ли удивляться, что переданный Украине американский F-16 мог угробить обученный в США украинский пилот.

Смертельное селфи: F/A-18 Hornet

6 декабря 2018 года в небе над Японией произошла авиакатастрофа: палубный истребитель F/A-18 Hornet врезался в самолёт-заправщик KC-130. Результат «прекрасен»: минус два дорогих военных самолёта, погибли пилот истребителя и экипаж заправщика — всего пять человек.

Американские пилоты во время дозаправки над Японией делали селфи, за что и поплатились. Фото © Youtube / Gung Ho Vids

К катастрофе привело «непрофессиональное поведение и нарушение правил безопасности полётов» — к такому выводу пришло расследование чрезвычайного происшествия. Как оказалось, в момент крушения один из пилотов Hornet был занят тем, что делал селфи с книгой в руках. А второй тоже снимал себя на телефон, расчёсывая при этом усы. Но и это ещё не всё — в крови обоих пилотов нашли смесь транквилизаторов с галлюциногенами. В результате были уволены из ВВС командир эскадрильи, старший офицер и офицер, отвечающий за безопасность полётов.

Подстрелил сам себя: F11F Tiger

В 1956 году на испытаниях палубного истребителя F11F Tiger — основного конкурента советского истребителя МиГ-15 — случился курьёзный случай: пилот подстрелил свой собственный самолёт. Правительство США было заинтересовано в быстром самолёте — и американская промышленность создала такой истребитель. Он разгонялся до 1170 км в час, что было на 100 километров больше, чем у МиГа.

Соперник МиГа F-11 Tiger на палубе авианосца. Фото © Wikipedia / U.S. Navy

21 сентября во время испытательного полёта пилот по имени Том Эттридж вошёл в пике, а затем включил форсаж и дал две короткие очереди из 20-миллиметровой пушки. Истребитель выдал такую скорость, что по дуге опередил выпущенные им снаряды и угодил под собственный огонь. У самолёта оказался пробит фонарь кабины и повреждён воздухозаборник двигателя. Правда, в те годы пилоты относились серьёзнее к своей работе, и Эттридж всё-таки посадил повреждённую машину.

Устроил «замедленную катастрофу»: F-35B

«Наш приоритет — безопасность», — так пафосно ответил журналистам представитель ВВС США на вопрос о том, что случилось на одной из авиабаз Техаса, Форт-Уэрте. Там при проверочном полёте стелс-истребителя пятого поколения F-35B пилот в ясную безветренную погоду не смог посадить машину.

Пилот ВВС США решил посадить истребитель почти вертикально. Видео © Youtube / ABC13 Houston / Kitt Wilder

Самолёт ударился шасси о взлётно-посадочную полосу, подпрыгнул, завалился на нос и начал медленно вращаться в горизонтальной плоскости. Испуганный лётчик катапультировался и остался невредим. Журналистам так и не удалось узнать фамилию «аса» и причину, по которой был угроблен дорогой самолёт. Неудивительно, что такие «властители небес» не могут как следует подготовить украинских пилотов.

Потерял самолёт: F-35B

22 сентября 2023 года в Южной Каролине (США) пилот малозаметного истребителя F-35B Joint Strike Fighter, решив, что его самолёт неисправен, катапультировался и благополучно на парашюте спустился во двор жителя Норт-Чарльстона. Тот так испугался, что позвонил по номеру 911. Пилот чувствовал себя неплохо, у него был только ушиб спины, а вот улетевший в неизвестном направлении самолёт искали больше суток. Озабоченный своей безопасностью, пилот не заметил, в какую сторону тот улетел.

Технология «стелс» сыграла с военными злую шутку — отследить самолёт, летевший на высокой скорости на малой высоте, они не смогли. И искали его «нетрадиционными методами» больше суток: засечь транспондер во время полёта якобы «мешала погода», а катапультирование пилота «обнулило» всю внешнюю связь с самолётом. К счастью, истребитель упал на пустыре в малонаселённой местности.

Нырнул в океан: F-35С

В 2022 году из-за ошибки пилота упал в воду с палубы авианосца «Карл Винсон» истребитель F-35С Lightning II.

Момент падения истребителя ВМС США F-35 в Южно-Китайское море. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / northernprovisions

Когда самолёт зашёл на посадку, взяв неправильный угол снижения, ошибку видели все, кроме самого лётчика. Сигнальщик авианосца подавал пилоту сигналы зайти на второй круг, но вместо этого пилот посадил самолёт на палубу, а затем истребитель буквально «нырнул» в воды Южно-Китайского моря.

США, как обычно, отговорились тем, что якобы порвался трос, а все пилоты истребителей такого высокого класса — опытные специалисты и не делают досадных ошибок. Но китайские эксперты вывели их на чистую воду, раздобыв кадры, снятые прямо с палубы «Карла Винсона». Нелепая и непростительная ошибка.

Авторы Майя Новик