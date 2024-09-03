Глава Монголии назвал визит Путина важным для развития отношений в энергетике
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух. Фото © Life.ru
Официальный визит российского лидера Владимира Путина в Монголию важен для развития отношений между государствами, включая вопросы энергетики, заявил президент принимающей страны Ухнаагийн Хурэлсух. Он отметил, что сложившиеся дружественные отношения Москвы и Улан-Батора с годами укрепились и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.
«Ваш нынешний визит в Монголию имеет важное значение для взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами и обогащения дружественных отношений конкретным экономическим содержанием, особенно для дальнейшего развития в сферах топлива, энергетики, транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения, а также в гуманитарной сфере», — сказал президент Монголии в заключении переговоров в Улан-Баторе.
Напомним, что Путин приехал в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, страна отказалась выполнять ордер МУС и арестовывать российского лидера. Встретили президента по высшему разряду с почётным караулом. Переговоры лидеров России и Монголии прошли в узком составе, после чего началась встреча членов делегаций.