Глава Монголии назвал визит Путина важным для развития отношений в энергетике

Официальный визит российского лидера Владимира Путина в Монголию важен для развития отношений между государствами, включая вопросы энергетики, заявил президент принимающей страны Ухнаагийн Хурэлсух. Он отметил, что сложившиеся дружественные отношения Москвы и Улан-Батора с годами укрепились и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«Ваш нынешний визит в Монголию имеет важное значение для взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами и обогащения дружественных отношений конкретным экономическим содержанием, особенно для дальнейшего развития в сферах топлива, энергетики, транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения, а также в гуманитарной сфере», — сказал президент Монголии в заключении переговоров в Улан-Баторе.