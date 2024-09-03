В Монголии предложили Путину открыть туркластер к 90-летию победы на Халхин-Голе

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ предложил президенту РФ Владимиру Путину открыть туристический кластер в честь 90-летия победы на Халхин-Голе. Монгольский политик отметил, что строительство планируется на востоке страны. По его словам, для транспортной доступности также нужно будет провести 70 километров дороги.

«Это будет кластер, который будет посвящён историческим событиям, чтобы туристы могли туда приезжать и знакомиться с нашей историей. Думаю, что к 90-летию совместной победы на Халхин-Голе мы могли бы уже этот кластер создать. Это поможет почтить память наших предков», — отметил премьер.