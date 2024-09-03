Монгольские школьницы в русских сарафанах станцевали «Ягоду Малинку» для Путина

Президент России Владимир Путин посетил в Улан-Баторе филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Там он пообщался с одним из преподавателей и посмотрел зажигательный танец монгольских учениц. Видео опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Преподаватель монгольского филиала рассказал Путину об обучении. Видео © Telegram / Зарубин

Монгольский преподаватель на чистом русском языке рассказал российскому лидеру, что ученики филиала проходят итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, что даёт им возможность лучше подготовиться к получению высшего образования в российских вузах.

Путин смотрит танец монгольских учениц. Видео © Telegram / Зарубин