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3 сентября, 11:56

Монгольские школьницы в русских сарафанах станцевали «Ягоду Малинку» для Путина

Путин посетил Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в Монголии

Президент России Владимир Путин посетил в Улан-Баторе филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Там он пообщался с одним из преподавателей и посмотрел зажигательный танец монгольских учениц. Видео опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Преподаватель монгольского филиала рассказал Путину об обучении. Видео © Telegram / Зарубин

Монгольский преподаватель на чистом русском языке рассказал российскому лидеру, что ученики филиала проходят итоговую аттестацию в формате ЕГЭ, что даёт им возможность лучше подготовиться к получению высшего образования в российских вузах.

Путин смотрит танец монгольских учениц. Видео © Telegram / Зарубин

Младшие ученицы в русских сарафанах кружились в танце «Ягода Малинка», пока девочки постарше исполняли песню, в которой половина слов звучала на русском языке, а другая половина — на монгольском.

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Напомним, что российская делегация посетила Монголию 2 сентября. Разумеется, несмотря на ордер МУС, арестовывать Путина там никто не собирался, о чём ещё до визита сообщила монгольская сторона. Переговоры лидеров России и Монголии прошли в узком составе, после чего началась встреча членов делегаций.

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Life.ru

Владимир Озеров
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