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3 сентября, 12:25

Life.ru узнал, чем угощают Путина в Монголии

Путина на приёме в Монголии угощают супом из лобстера

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух отправились на торжественный приём по случаю 85-летия победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол. Life.ru узнал, что будет в меню у лидеров.

Среди блюд, которыми угостят присутствующих — рулет из копчёного лосося с салатом из свёклы, говяжья вырезка на гриле, крем-суп из лобстера, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

Меню ужина президента России Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Меню ужина президента России Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru

Юрта, цветы, кавалерия: Эксперт по этикету объяснила высочайший уровень приёма Путина в Монголии
Юрта, цветы, кавалерия: Эксперт по этикету объяснила высочайший уровень приёма Путина в Монголии

Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. У трапа самолёта его встречала глава МИД Монголии Батцэцэг Батмунхийн и рота почётного караула. Сегодня на центральной площади Улан-Батора прошла торжественная церемония встречи, на которую Владимир Путин прибыл на личном автомобиле Aurus. Его встречал лично президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на фоне почётного кавалерийского эскорта всадников в исторических военных костюмах. После этого лидеры провели переговоры в узком и широком составе.

Александр Юнашев
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