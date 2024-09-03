Life.ru узнал, чем угощают Путина в Монголии
Путина на приёме в Монголии угощают супом из лобстера
Церемония встречи президента РФ Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Президенты России и Монголии Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух отправились на торжественный приём по случаю 85-летия победы советских и монгольских войск над Японией на реке Халхин-Гол. Life.ru узнал, что будет в меню у лидеров.
Среди блюд, которыми угостят присутствующих — рулет из копчёного лосося с салатом из свёклы, говяжья вырезка на гриле, крем-суп из лобстера, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.
Меню ужина президента России Владимира Путина в Монголии. Фото © Life.ru
Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Несмотря на ратификацию Римского статута, Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест лидера, встретив иностранного гостя по высшему разряду. У трапа самолёта его встречала глава МИД Монголии Батцэцэг Батмунхийн и рота почётного караула. Сегодня на центральной площади Улан-Батора прошла торжественная церемония встречи, на которую Владимир Путин прибыл на личном автомобиле Aurus. Его встречал лично президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на фоне почётного кавалерийского эскорта всадников в исторических военных костюмах. После этого лидеры провели переговоры в узком и широком составе.