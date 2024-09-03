После приезда президента России Владимира Путина в Монголию многие западные и украинские политики начали возмущаться такому радушному и доброму приёму, который устроил ему коллега Ухнаагийн Хурэлсух. О самых недовольных высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что СССР и Монголия в своё время «друг за друга воевали во время Второй мировой». Русская армия громила фашистов на Халхин-Голе. По мнению Лаврова, у всех завистников после тёплого приёма Путина в Монголии «вновь стали проскакивать нацистские нотки и в действиях, и в размышлениях». Это, конечно, также выражается поддержкой киевского режима, заключил глава МИД РФ.