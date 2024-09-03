«Мне просто жаль»: Лаврова опечалил вой Запада о тёплом приёме Путина в Монголии
Лаврову жаль западных политиков, обеспокоенных тёплым приёмом Путина в Монголии
После приезда президента России Владимира Путина в Монголию многие западные и украинские политики начали возмущаться такому радушному и доброму приёму, который устроил ему коллега Ухнаагийн Хурэлсух. О самых недовольных высказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров объяснил тёплый приём Путина в Монголии. Видео © Telegram / Зарубин
«Мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу», — заявил Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Министр напомнил, что СССР и Монголия в своё время «друг за друга воевали во время Второй мировой». Русская армия громила фашистов на Халхин-Голе. По мнению Лаврова, у всех завистников после тёплого приёма Путина в Монголии «вновь стали проскакивать нацистские нотки и в действиях, и в размышлениях». Это, конечно, также выражается поддержкой киевского режима, заключил глава МИД РФ.
Президент Монголии устроил для Путина красивейшую церемонию, несмотря на ратификацию Римского статута. Улан-Батор отказался выполнять ордер МУС на арест российского лидера, чем взбесил не только ЕС, но и Украину. Но это не помешало монгольскому коллеге встретить Путина с оркестром, всадниками и цветами. Life.ru опубликовал эксклюзивные кадры, на которых почётный караул и кавалерия тщательно готовились к приезду Владимира Владимировича.
Life.ru