Суд в Москве арестовал замкомандующего ЛВО Муминджанова по делу о взятке
Суд в Москве арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятке в 20 млн рублей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
Суд в Москве арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Видео © SHOT
235-й Гарнизонный Военный Суд отправил его в СИЗО до 2 ноября.
Уголовное дело в отношении генерал-майора возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие установило, что у высокопоставленного офицера и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы. Свою вину в получении взятки он не признаёт.