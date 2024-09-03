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3 сентября, 16:19

Суд в Москве арестовал замкомандующего ЛВО Муминджанова по делу о взятке

Суд в Москве арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о взятке в 20 млн рублей, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

Суд в Москве арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Видео © SHOT

235-й Гарнизонный Военный Суд отправил его в СИЗО до 2 ноября.

Уголовное дело в отношении генерал-майора возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере — 20 миллионов рублей. Следствие установило, что у высокопоставленного офицера и его семьи солидный список недвижимости в столице и Воронеже, общая стоимость которой превышает 120 миллионов рублей. Известно, что официальное имущество Муминджанова — квартира и внедорожник на 10 миллионов рублей, а вот остальные 110 миллионов вызывают у следствия вопросы. Свою вину в получении взятки он не признаёт.

СМИ узнали о долге в 2 млрд рублей у фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе
СМИ узнали о долге в 2 млрд рублей у фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе
Николь Вербер
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