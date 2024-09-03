Украинский батальон «Днепр-1»* признан в России террористической организацией

Список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, 3 сентября пополнился украинским батальоном «Днепр-1»*. Формирование заняло 52-ю строчку в реестре на сайте ФСБ России.

На сайте ведомства указано, что решение включить сообщество в список террористических ещё 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд. Вердикт служителей Фемиды вступил в силу 25 июня 2024 года.