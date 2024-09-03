Украинский батальон «Днепр-1»* признан в России террористической организацией
Список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, 3 сентября пополнился украинским батальоном «Днепр-1»*. Формирование заняло 52-ю строчку в реестре на сайте ФСБ России.
На сайте ведомства указано, что решение включить сообщество в список террористических ещё 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд. Вердикт служителей Фемиды вступил в силу 25 июня 2024 года.
Неделей ранее в список террористов и экстремистов также был внесён Евгений Серебряков**, который подорвал автомобиль с офицером ВС РФ и его супругой в Москве. После совершения диверсии боевик пытался скрыться в Турции, но ему не удалось спрятаться от правосудия.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.
** Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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