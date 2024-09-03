Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 19:57

Украинский батальон «Днепр-1»* признан в России террористической организацией

Список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, 3 сентября пополнился украинским батальоном «Днепр-1»*. Формирование заняло 52-ю строчку в реестре на сайте ФСБ России.

На сайте ведомства указано, что решение включить сообщество в список террористических ещё 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд. Вердикт служителей Фемиды вступил в силу 25 июня 2024 года.

Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО
Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО

Неделей ранее в список террористов и экстремистов также был внесён Евгений Серебряков**, который подорвал автомобиль с офицером ВС РФ и его супругой в Москве. После совершения диверсии боевик пытался скрыться в Турции, но ему не удалось спрятаться от правосудия.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

** Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sovastock

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Криминал
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров