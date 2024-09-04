Песков: Россия продолжает контакты с Израилем для освобождения заложников

Москва продолжает контакты с Израилем по вопросу освобождения заложников. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем наши контакты с израильской стороной», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, обращался ли Тель-Авив к Москве за помощью в этом вопросе.