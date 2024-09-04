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4 сентября, 04:05

Песков: Россия продолжает контакты с Израилем для освобождения заложников

Портреты удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Обложка © ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Портреты удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Обложка © ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Москва продолжает контакты с Израилем по вопросу освобождения заложников. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем наши контакты с израильской стороной», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, обращался ли Тель-Авив к Москве за помощью в этом вопросе.

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Напомним, 31 августа в Рафахе обнаружили тела шести заложников, погибших от рук ХАМАС. Они были в заточении более 300 дней. На трупах нашли отверстия от пуль, которые показывают, что пленников расстреляли с близкого расстояния. Среди жертв был и россиянин Александр Лобанов.

Артур Лапсаков
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